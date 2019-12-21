En Güçlü 50 İK Lideri
İnsan kaynaklarının (İK) geleneksel rolü radikal bir değişim geçiriyor. Şirketlerde idari bir birim olarak kabul edilen İK, son yıllarda stratejik bir ortak haline geldi.
1970’lerde daha bürokratik bir rol üstlenen İK uzmanları, 1990’lar itibariyle gelişen küreselleşme, e-ticaret gibi trendlerle bir ‘danışman’ rolü üstlenmeye başladı. Bugün ise yenilikçi projeler, çalışan bağlılığının arttırılması, yetenek yönetimi süreçleri gibi stratejik projelerin yönetimini üstlenen İK birimlerinin şirketlerdeki önemi artıyor.
McKinsey & Company’nin araştırmasına göre, yetenek yönetimini etkin bir şekilde sağlayan şirketler, finansal performanslarında rakiplerini geride bırakıyor. Doğru işle doğru yetenekleri buluşturmayı başaran şirketler, ilk yıllarında yatırımlarının geri dönüşünü 2,5 kat olarak alıyor.
McKinsey & Company Ülke DirektörüDirektörü Can Kendi, sonraki yıllarda da bunu sürdürebilen şirketlerin rakiplerine kıyasla 2,2 kat daha başarılı bir performans elde ettiğini söylüyor.
Haliyle yetenek yönetimini en iyi şekilde yapan İK yöneticilerin şirketlerdeki konumu eskisinden çok daha önemli.
2015 yılından bu yana her yıl yaptığımız ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ araştırmasıyla Türkiye’nin en büyük şirketlerinin insan kaynağı stratejilerini yöneten isimleri öne çıkarıyoruz. Bu araştırmayla binlerce çalışanı olan dev şirketlerin ve yöneticilerin yeni dönem İK stratejilerine ışık tutuyoruz.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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