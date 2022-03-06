Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırmasının bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdik. Listemize yeni giriş yapan pek çok isim olduğu gibi, görev değişikliği nedeniyle bu yılki sıralamamızda yer alamayan isimler de var.

Listemizdeki ilk beş ismin geçen yılki yerlerini korumuş olması dikkat çekiyor.

Buna göre listenin birincisi GroupM EMEA CEO’su ve WWP Türkiye Başkanı olan Demet İkiler oldu.

Onu, Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren izliyor.

Listemize geçen yıl giriş yapan LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt üçüncü olurken,

Facebook yöneticisi Derya Matraş dördüncü,

Indeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek ise beşinci sırada yer alıyor.

Ekonomist Dergisi olarak iş dünyasındaki kadın liderleri ön plana çıkarmak için 10 yıldır “En Güçlü 50 Kadın CEO” araştırmamızla üst düzey kadın yöneticileri kapak haberimize taşıyoruz.

Çalışmamızda şirket ortağı olmayan profesyonellere yer veriyoruz. 2021 yılı verileri üzerinden yaptığımız araştırmada, bu yıl da ilk beşteki isimler değişmedi.

Ancak atamalar ve görev değişiklikleri nedeniyle ilk 50 listesinde önemli değişikliklerin olduğunu da belirtelim.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve TSKB Genel Müdürü Ece Börü, bu anlamda listede bu yıl yer alan iki isim ve ilk 10’dalar. Bu iki isim haricinde 10 isim daha listede bu yıl ilk kez yer aldılar.

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