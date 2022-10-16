Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen araştırmalarından biri olan Frachise 100’de, 100 şirketin koşullarını araştırdık.

Gayrimenkulden gıdaya, perakende gıdadan restorana ve mobilyaya kadar farklı alanlarda franchise veren haberimizin tablosunda yer alan 100 şirket, 4 bin 500 girişimciye yeni iş fırsatı sunuyor.

Haberimizde şirketlerin yöneticilerinin ağzından sizi nelerin beklediğini de bulacaksınız. Franchising sistemi ile büyüyen markaların diğer markalara göre oranı yüzde 78, sadece kendi şubelerini açıp işleten zincirler ise yüzde 22 oranında.

Bu markaların şube sayısı ise 65 bine ulaştı. Şu anda yurtdışında 5 binden fazla mağazası ile 150’ye yakın Türk markası faaliyet gösteriyor. Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500 civarında. Bunların yüzde 24’ünü yabancı, yüzde 74’ünü Türk markalar oluşturuyor.

Krizleri fırsata çevirebilen bir sistem olan franchise sisteminin ürettiği istihdam sayısı 350 binden fazla kişiye ulaştı. 20 binden fazla girişimci bu sisteme dâhil oldu. Türkiye’de farklı sektörlerde franchise veren markaların 2022 yılında 55 milyar dolara ulaşan pazar büyüklüğünün 2023 yılında 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ekonomist dergisinin gelenekselleşen araştırmalarından biri olan Franchise 100’de şirketlerin hangi koşullara göre girişimcilere kapılarını açtıklarını bulacaksınız.

Haberimizdeki 100 şirket önümüzdeki dönemde 4 bin 500 kişiyi girişimci olmaya davet ediyor. Yeni iş fırsatı sunuyor. Yine haberimizin devamında şirket yöneticilerinin açıklamalarına yer verdik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.