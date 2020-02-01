Getiri nerede?
Piyasalar 2020 yılına hayli hızlı girdi. Dolar ve faizdeki istikrarlı görünüm stabil, borsada ise son günlerde Çin kaynaklı Koronavirüs kaynaklı düzeltmeler olmakla birlikte pozitif bir hava var.
2019 yılı, özellikle yılın ikinci yarısındaki pozitif hava ile birlikte getirilerin yüksek olduğu bir dönem oldu. Sadece hisse senedi değil, altın, döviz ve yüksek TL faizler yatırımcının yüzünü güldürdü.
2020 ise genel olarak getirilerde zorlanılacak bir yıl olarak görünüyor. Bunun temel nedeni ise özellikle TL mevduat faizlerinde reel getirinin neredeyse hiç kalmaması ve kurdaki stabil durum.
Bu nedenle değerleme olarak ucuz kalmış olan hisse senedi piyasasına olan ilginin arttığını söyleyebiliriz. TL mevduattan çözülen paranın bir bölümü hisse senedine kayma eğiliminde.
Borsada yaşanan TL bazındaki rekorlar da bunun önemli bir göstergesi. Çin’den dünyaya yayılma eğiliminde olan koronavirüsün tedirginlik yarattığı bu ortamda uzmanlara nasıl bir portföy oluşturulması gerektiğini sorduk.
Bu ortamda da reel getiri anlamında öne çıkan yatırım araçlarını mercek altına aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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