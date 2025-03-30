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Girişimciye yatırım rüzgarı

Türk start up yatırımlarında hem işlem sayısında hem de işlem hacminde önemli bir artış yaşanıyor. 2024’te gerçekleşen işlem hacmi 2,6 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

30 Mart 2025 | 12:30
Girişimciye yatırım rüzgarı

Girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) kısmında ise 2020 yılı itibarıyla 404 fon, kuruluş izni aldı. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi, bugüne kadar gerçekleşen başarılı çıkışlarla yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. Türkiye’nin önde gelen 30 yatırım fonunun 2025 ajandasını ve odaklarına aldıkları sektörleri araştırdık.

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr
SİBEL ATİK satik@ekonomist.com.tr

Küresel ekonomik belirsizlikler, dünya genelinde girişimcilik faaliyetlerinde düşüşe yol açarken, Türkiye’de ise farklı eğilimler yaşandı. KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle hazırlanan ‘Türkiye Startup Yatırımları’ raporunun 2024 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’nin start up ekosistemi, toplam yatırım miktarındaki artışla küresel trendlere kıyasla daha dirençli bir performans sergiledi. Türk start up yatırımlarında hem işlem sayısında hem de işlem hacminde önemli bir artış kaydedildi. 2023’te 297 olan toplam işlem sayısı, 2024’te 331’e yükselirken açıklanan işlem hacmi 497 milyon dolardan 2,6 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. 2024 yılında, Türkiye start up ekosistemindeki işlem hacminin büyük bölümünü satın almalar ve ileri aşama yatırımlar oluşturdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
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GERİ
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