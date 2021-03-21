Pandemiye rağmen melek yatırımcıların girişimlere yönelik can suyu destekleri hız kesmedi. 2020 yılında melek yatırımcılar ve ağlar 76 şirkete 61 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu yıl da yatırımların devam etmesi planlanıyor. 10 melek ağa 2021 hedef ve öngörülerini sorduk. İşte meleklerin 2021 yatırım planları…

Herkesin bildiği gibi 2020, pandemi gölgesinde tüm dünya için benzeri görülmemiş ve yüksek belirsizliğin yaşandığı bir yıldı.

Bu süreçte melek yatırım ekosistemi ise büyümeye devam etti. Başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapan ve onların daha hızlı büyümeleri için fon sağlayan melek yatırımcılar, 2020 yılında da hız kesmedi.

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