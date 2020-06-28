Ekonomist’in Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi araştırmasına göre, şirketler 2020 yılında talep tahmin çözümleri, yerel tedarikçilere yönelme, tedarikçi sayısını artırma ve nakit akışı problemlerine odaklanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), perakendeden turizme pek çok sektörü etkiledi. diye başlayalım lütfen…

Çin’den gına geldi… Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), perakendeden turizme pek çok sektörü etkiledi.

Özellikle şirketler arasında rekabetin belirleyici unsuru olan tedarik zinciri ve satın alma departmanları bu değişimi en çok hisseden birimler arasında yer aldı.

Şirketlerin satın alma fonksiyonları pandemi döneminde daha çok önem kazandı. Dijitalleşme çalışmaları hızlandı. Yerel tedarikçilere yönelme, tedarikçi sayısını artırma ve nakit akışı problemleri şirketlerin gündemine oturdu.

Her yıl yaptığımız “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi” listesini hazırlarken satın alma liderlerine pandeminin getirdiği değişimi ve yeni dönem stratejilerini sorduk.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.