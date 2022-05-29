Türk şirketler, döviz gelirlerini artırmak için rotayı yurtdışına çevirdi. Yurtdışı gelirleri artırma hedefiyle ihracatta yeni pazarlara odaklanan şirketler, yurtdışında birleşme ve satın alma işlemlerine de hız verdi.

Şirketlerin ana motivasyonu ise pandemi süreciyle birlikte önemi giderek artan tedarik zincirini güçlendirip, ihracat pazarlarını çeşitlendirerek rekabet avantajı elde etmek.

Öte yandan döviz maliyeti yüksek olan şirketlerin risklerini bertaraf etmek için yurtdışı gelirlerini artırmaya odaklandıkları da görülüyor

Pandemi sürecinde her anlamda zorlu bir sınav veren Türk şirketler, Türkiye’deki yüksek enflasyon ortamında büyüyebilmek için yurtdışı adımlarını hızlandırdı.

Global atağa geçen şirketler, pandemi süreciyle birlikte önemi giderek artan tedarik zincirini güçlendirme, ihracat pazarlarını çeşitlendirme, rekabet avantajı elde etme ve know-how elde etme hedefiyle yurtdışında fırsat avına çıktı.

Yurtdışı gelirleri artırma hedefiyle ihracatta yeni pazarlara odaklanan şirketler, yurtdışında birleşme ve satın alma

işlemlerine de hız verdi.

Geçen yıl yurtdışında öne çıkan 14 satın alma işlemine imza atan Türk şirketlerin, bu yılda önemli anlaşmalara imza atması bekleniyor.

Döviz kurundaki hızlı çıkışın da etkisiyle Türk şirketlerin konsolide gelirlerinde yurtdışının payı hızla yükselirken bu trendin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

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