Turizmde 2020 Planları

Aralık 7, 2019 0 Yorum 81 Okunma
Turizmde 2020 Planları

Turizm sektörü krizli yılları geride bırakıp yükseliş dönemine girdi.

Ancak turist sayısındaki artışa rağmen turizm gelirleri eski parlak günlerine henüz dönemedi.

Fakat 2020 yılında toplam gelir açısından bunun gerçekleşmesi bekleniyor.

Hedefler tutarsa 2020 yılında turizm geliri 40,8 milyar dolara ulaşıp rekor kıracak.

2020 yılında ziyaretçi sayısı ise 58 milyona ulaşacak.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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