13 yıllık bir serüven ve bugün gelen olimpiyat şampiyonluğu… 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda olimpiyatlara kota alan, ringe çıkan, olimpiyatlarda madalyayı garantileyen ilk sporcular arasına girmişti. Bugün yeni ilklere imza attı. Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020’de elde etti. Bugün Kokugikan Arena’da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu’yla karşılaştı. İlk rauntta rakibin üstünlüğü vardı. İkinci rauntta rakibine saydıran Busenaz son raundu da alarak altın madalyaya ulaştı. Maç sonu “Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum” diyecekti. Busenaz Sürmeneli, adı duyulduğu ilk günden Tokyo Olimpiyatları öncesine kadar hep hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu söylemişti. Geçmişteki röportajlarının tamamında bugünün işaretini vermişti. Bu başarı tesadüf değil… Henüz yaşı çok küçükken bugünler için hazırlanıyordu… Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Boksa nasıl, kaç yaşında başladı? Nereli, yaşı, boyu, kilosu… İşte hakkında merak edilenlerle Busenaz Sürmeneli’nin kariyer öyküsü..

"Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut… Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller…" Busenaz Sürmeneli, hak ettiği yerde! 🇹🇷 pic.twitter.com/CgWm49bKXV — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

BİR YUMRUĞUM FEDAKARLIK, BİR YUMRUĞUM UMUT

Busenaz Sürmeneli, final maçı öncesi Instagram’dan şu mesajı paylaşmıştı: Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut… Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller… Yarın sabah 08.30’da yarı final maçında görüşmek üzere 🇹🇷💪🖐️

ÇOCUKLUK HAYALİM AVUÇLARIMIN İÇİNDE

Busenaz Sürmeneli maç sonu ise şunları söyledi:”İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım. Çok mutluyum. Çocukluk hayalim, şu anda avuçlarımın içinde. En az 1-2 Olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum” diyor.

TARİH YAZDIK! 🇹🇷 BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU! 🥇

BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU! 🥇

BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU! 🥇 pic.twitter.com/ym9nLbvsLT — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR? YAŞI, BOYU, BİYOGRAFİSİ…

Busenaz Sürmeneli Künyesi:

Doğum Yeri: Bursa

Boy / kilo: 172 cm / 69 kg

Doğum Tarihi: 25.06.1998

Mevki: Boks

Oynadığı Takım: Trabzonspor

Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? İlklere imza atan Busenaz Sürmeneli 1998 doğumlu, 23 yaşında. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun. 5 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Bursa’da doğduğunu, aslen Trabzonlu söyleyen Busenaz Sürmeneli futbol oynarken boksa geçiş yapan bir isim. Bursa’da futbol oynarken ailesinin işi nedeniyle taşındıkları Trabzon’da boksa başladı. Henüz Genç Milli Takım’dayken gelecek vadettiği için Büyükler Kadın Boks Milli Takımı’nın hazırlıklarına davet edilmişti.

“Babam bir firmada şoförlük yapıyor. Dört kardeşiz. Ailede sadece ikizim olan kız kardeşim boks ile ilgileniyor. Kendisinin Türkiye üçüncülüğü var. Çocuklukta Bursaspor’un kadın futbol takımı seçmelerine katılmıştım ama babamın işleri nedeniyle Trabzon’a taşınınca bu hayalim gerçekleşmedi. Antrenörüm Cahit Süme aynı zamanda teyzemin eşidir. Kendisiyle bir görüşmemizde, ‘Gel boksa başla, sevmezsen bırakırsın’ dedi. O şekilde başladım ve çok sevdim. Yaşım tutmadığı için ilk 5 yıl resmi müsabakalara katılamadım. Sadece özel turnuvalarda müsabakalara çıktım. İlk olarak yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldım ve burada şampiyon oldum”

Bakın, Busenaz 2016 yılında 17 yaşındayken bugünlerin işaretini nasıl vermiş.

ANNEM TEKVANDO HOCASI

Busenaz 2016 yılında AA’ya verdiği röportajda bakın neler söylemiş: Bursa’da 10 yaşında futbola başladım. Bursa’da futbol oynuyordum. Trabzon’da takım olmayınca boksa başladım. Boksta teyzemin eşi antrenörlüğümü yapıyordu. “(Gel başla, belki seversin) dedi. Girdik bir daha çıkamadık. Boks artık işim oldu. Klişe bir boksörüm. Dövüşmeyi seviyorum. Aileden gelen bir şey. Annem tekvando hocası, babam futbol hastası, teyzelerim judocu. Ben ortaya karışık oldum. Okulda beni ‘boksör’ diye çağırırlar. Hiç Busenaz lafını duymam. ‘Boksör’ deyince ben bakarım. Boksörüm ama sert bir yapım yok.

17 YAŞINDAYKEN TOKYO OLİMPİYATLARINI HEDEFLEMİŞ

Busenaz Sürmeneli daha o gün Tokyo olimpiyatlarını kafasına koymuş: Herkes bu yönde çalışıyor. Benim de hedefim madalya almak, söz sahibi olmak. 18 yaşını doldurunca büyüklere katılabileceğim. Büyüklere katılacağım anı bekliyorum. Hedefimde 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Çevremde geleceğin şampiyonu diye konuşuyorlar ama çok aldırış etmemek lazım. Çok havadan uçmamak, alçak sularda yüzmek lazım”

10 YAŞINA KADAR BASKETBOL, BADMINTON…

Busenaz Sürmeneli, 2018 yılında verdiği bir röportajda ise boks öncesi yaptığı sporları ise şöyle anlatmış: “Çocukluğumda annem gönüllü olarak tekvando hocalığı yapıyordu. Benim de kendi tercihimi yapabilmem için her spor dalını denememi sağladı. Onun sayesinde 10 yaşıma kadar basketbol, futbol, badminton gibi farklı alanlarda spor yaptım. Sonunda boksör olmaya karar verdim”

İDMAN YAPTIĞI SALONA NOT

Olimpiyat öncesi Ordu’da kamp yapan Busenaz Sürmeneli, kamp süresince hazırlıklarını yaptığı spor salonundaki aynaya, “Sevgili çocuklar, arkadaşlar; idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum. Busenaz Sürmeneli.” notunu asmıştı.

FUTBOL OYNARKEN BİLE SÜREKLİ PRES YAPTIRIR

Busenaz Sürmeneli, bir röportajında “Bu oyunumun esas sebebi antrenörüm Cahit Süme. Futbol oynarken dahi sürekli hücum yaptırır. Hiçbir zaman pes etmeyen bir Buse oluşturdu” demişti.

RİNGDEKİ DANSI

Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli, “Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak hocam sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin’ dedi. Rakibe hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum.” diye konuştu.

BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KISA KISA

Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında kendisine sorulan sorulara şu yanıtı vermişti:

Boks: Olimpiyat.

Ring: Dövüşmek.

Gong: 3 dakika.

Kask: Kaskımla çok oynuyorum.

Spor: Hayat.

Tokyo: En büyük hedef.

Dövüş-kavga: Kırışmak.

Kamp: Kastamonu.

Aile: Her şey.

Antrenör: Baba.

Milli forma: Gurur.

Madalya: İstiklal Marşı.