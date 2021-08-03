2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihteki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Peki, bugün tarihe geçen Ferhat Arıcan kimdir? Kariyerinde hangi başarılar var? Cimnastiğe kaç yaşında, nasıl başladı? Boyu, yaşı, kariyer öyküsü ve merak edilenleriyle Ferhat Arıcan’a yakından bakalım…

Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

FERHAT ARICAN KİMDİR?

Doğum Tarihi:28 Temmuz 1993

Boy:1.78 M (5/10 in)

Kilo:68 Kg

Branş: Artistik Cimnastik

1993 yılında İzmir’de doğan Ferhat Arıcan, 10 yaşında cimnastik sporuna başladı. Peki, Ferhat Arıcan cimnastiği nasıl ve kaç yaşında başladı? Arıcan, 5 Mayıs 2021’de verdiği bir röportajda kariyer öyküsünü şöyle anlatıyor:

Aslında cimnastik çok erken yaşta başlanması gereken bir spor. Erken yaştan kastım; 3-4 yaş. Oysa benim cimnastikle tanışmam, 10 yaşında beden eğitimi öğretmenim sayesinde oldu. Bir veli toplantısında aileme ‘Geç kaldık diye düşünmeyin, bu çocuğu hemen cimnastiğe başlatın, çok büyük bir yeteneği ve potansiyeli var’ demiş. Ailem de bu tavsiyeye uyup beni hemen cimnastiğe başlatmış. Bugün, paralel bar dünya sıralamasında en iyi 3 cimnastikçiden biriyim. Son 12 yılın Türkiye, 2020 ve 2021 yılının Avrupa şampiyonuyum. 4 Dünya Kupası kazandım. Cimnastik literatüründe Arıcan hareketi diye adlandırılmış 2 hareket var. Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinde Olimpiyat Oyunları’nda cimnastik branşında temsil etmiş ilk sporcuyum. Ailesinin spor bilincinin olmasının, bir çocuğun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğuna bakar mısınız? ‘Ferhat, matematik notların neden düşük’ diye de dönebilecekleri bir veli toplantısından, ‘Cimnastiğe başlamak ister misin?’ diye döndüler. Ve ben bugün sahip olduğum her şeyi cimnastiğe borçuyum.

‘SPOR HAYATI BİTER’ DENİRKEN GERİ DÖNDÜ

Ferhat Arıcan, 5 yıl önce verdiği bir röportajda ise kendisiyle ilgili çarpıcı bir olayı şöyle anlatmış:

“2008 yılında, sporu bırakmanıza neden olacak bir kol sakatlığı geçirip oradan geri dönüyorsunuz. Fakat o üzücü olay sizi motive etmiş gözüküyor”

15 yaşındaydım, tam yükseliş dönemlerimdi, hatta adımla anılan ‘Arıcan Hareketleri’ni o zaman çıkartmıştım. Antrenmanda kolumdan sakatlandım. Bir anda doktorlar, “Spora devam edemezsin” dediler. İnanın, acımı unuttum ve spordan uzak kalacağım için üzüldüm. Ama hırslı bir sporcuyum. “Yapamazsın” demeleri beni motive etti. Altı ay sonra platin çıktı, yedinci ayda da çok az antrenmanla Türkiye şampiyonu oldum.

ELİ KIRILDI, YİNE MADALYA ALDI

Ferhat Arıcan, 2018 yılında ise kırık sonrası Akdeniz Oyunlarında altın madalya almıştı:

“Sol elimde kırık nedeniyle Akdeniz Oyunları öncesinde bir ameliyat geçirdim. Yaklaşık 3 ay önce geçirdiğim ameliyata rağmen tekrar cimnastiğe dönebilmem mucizeydi. Kendime inandım ve inanınca her şeyin başarılabileceğini gösterdim. Doktorlarım da bu kadar çabuk yarışmamı beklemiyordu”

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ KORONAVİRÜS

Ferhat Arıcan, Mayıs 2021’de 4 ay içinde düzenlenen iki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Arıcan, Avrupa Şampiyonası’ndan 20-25 gün önce ise koronavirüse yakalanmış ve zor günler geçirmişti:

“Karantinadaydım. Bir yandan da tekrar antrenman yapma ve toparlanma sürecim vardı. Gerçekten zor zamanlardı hem fiziksel hem mental anlamda. Hayatım boyunca hep negatif bir şey olduğunda pozitif taraflarına baktım. Düştüğüm yerden daha güçlü kalkmasını bildim. Bu anlamda da büyük bir mental güçle Avrupa Şampiyonası’na hazırlandım ve koronavirüsü atlatıp, Avrupa Şampiyonası’nda en iyi performans sergileyeceğime dair bir söz verdim ve bunu başardım, bunu başardığım için de çok mutluyum.”

#Tokyo2020| FERHAT ARICAN OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜ! Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 15.633 derecesiyle bronz madalya kazanarak Olimpiyat tarihimizde madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu 👏 Muhteşem! Tebrikler @ferhatarican👏🇹🇷 pic.twitter.com/5peIF2WbLA — TMOK | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TMOK_Olimpiyat) August 3, 2021

ARICAN HAREKETLERİ

Ferhat Arıcan, Mayıs 2020’de AA’ya verdiği röportajda dünya cimnastik literatüründe adını taşıyan hareketler olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“İlk hareketi 2008 yılında çıkardım. İkinci hareketimi 2013 yılında çıkardıktan sonra bunun değerini daha iyi anladım. Hatta şöyle bir anım var. İsviçre’de düzenlenen bir yarışmayı tribünde izlerken, baktım benim hareketim yapılıyor. Herkes “Arıcan hareketi” diyor. O büyük gururu orada anladım. Hareket çıkarmak, bir keşif gibi.

AİLELERE TAVSİYELER

Arıcan’ın ailelere tavsiyeleri ise şöyle: Cimnastik özelinde konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Benim buradan ailelere tavsiyem; branş farketmeksizin çocuklarını spora yönlendirmeleri. Sporun sahada yapılan fiziksel bir aktiviteden ibaret olmadığını, içinde bizi daha aydınlık yarınlara götürecek sayısız dinamiğe sahip olduğunu düşünenlerdenim. Sporu günlük yaşantısının bir parçası olarak kabul eden ve spor yoluyla öğrendiği şeyleri günlük hayatında kullanabilen yeni nesillerin yetişmesi geleceğe daha güvenle bakabilmemiz adına çok önemli. Sporun insanların hayatına temas eden ve onları birleştiren çok özel bir gücü olduğuna inanıyorum.