'Kripto Kraliçe' diye biliniyordu: Yıllar sonra ilk sinyal

Yaklaşık 4 miyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığını planladığı iddia edilen ve FBI'nın en çok arananlar listesinde ilk 10'da yer alan Ruja Ignatova'ya ait olduğuna inanılan 11 milyon sterlinlik gösterişli bir çatı katı Londra'da satışa çıkarıldı.

Ignativo kendisine ait kripto para birimi OneCoin'le 2014 ve 2018 yılları arasında piramit yöntemiyle milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılığa imza atmakla suçlanıyor.

2017'de ortadan kaybolan Ignativo, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak FBI'ın en çok arananlar listesinin ilk 10'unda yer alıyor. Yetkililer. Bulgaristan doğumlu olduğu belirtilen Ignativo ile ilgili bilgi paylaşana 100 bin dolar ödül vaat ediyor.

YILLAR SONRA İLK SİNYAL

iNews'in haberine göre, şimdi onu temsil eden avukatları Kensington, Londra'da 4 yatak odalı lüks dairenin satışı için resmi makamlara talepte bulundu. Dairenin satış fiyatı 11 milyon sterlin olarak belirlendi. Talepte, Kripto Kraliçe'den dairenin "intifa hakkı sahibi" olarak söz edildi.

iNews'in haberinde, "Bu durum hala hayatta olduğunu gösteriyor ve bir yerlerde onun son zamanlarda nerede olduğuna dair hayati ipuçları içeren belgeler var" yorumu yapılıyor.

Ignatova'nın 2016'da kısa bir süre dairede kaldığına inanılıyor, ancak konut o zamandan beri büyük ölçüde boş kaldı. iNews, Ignatova'nın kardeşi Konstantin ve OneCoin'in kurucu ortağı Sebastian Greenwood'in ara sıra daireyi ziyaret ettiğini iddia etti. Her ikisi de ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti.

ESTETİK OPERASYON MU GEÇİRDİ?

Ignatova'nın şu an nerede olduğu bir muamma. Ancak yetkililer, görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyat geçirdiğine, sahte bir pasaportla seyahat yaptığına inanıyor.

ONECOİN'İ 'BİTCOİN KATİLİ' DİYE TANITMIŞTI

Ignatova, 2014 yılında OneCoin'i 'Bitcoin Katili' olarak tanıtmış ve yatırımcıları onun kripto para biriminin paketlerini satın almaya ikna etmişti.

Yatırımcılar kendi çevrelerine de OneCoin satmaya yöneltilmiş, en tepedekilere ödeme yapmak için kullanılan saadet zinciri soruşturmada ortaya çıkmıştı.

Müfettişler, iş modelinin önemli bir bölümünün, yatırımcıları arkadaşlarına ve ailesine ek OneCoin paketleri satmaya zorlamak olduğunu söylediler; bu, esasen en tepedekilere ödeme yapmak için bir piramit planıydı.