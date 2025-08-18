ARA
Bitcoin (BTC) neden düştü? (18 Ağustos 2025)

Kripto para piyasası, haftaya makroekonomik endişelerle sert kayıplarla başladı. Bitcoin, geçtiğimiz hafta 124.496 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 115.255 dolara geriledi.

18 Ağustos 2025 | 16:17
Bitcoin (BTC) neden düştü? (18 Ağustos 2025)

Gün içinde en düşük 114.706 dolar seviyesini gördü. Ether ise yüzde 4 düşüşle 4.283 dolara indi.

1 BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ?

BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ?

CNBC'nin haberine göre piyasadaki düşüş, Temmuz ayına ilişkin toptan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle hızlandı. Bu gelişme, eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. 

2 131 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI ZORUNLU SATIŞ YAPTI

131 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI ZORUNLU SATIŞ YAPTI

Yatırımcıların kar satışları da likidasyon dalgasını tetikledi. Coin Metrics verilerine göre son 24 saatte 131 binden fazla yatırımcı toplam 552,5 milyon dolarlık zorunlu satış yaptı. Bunun 123 milyon doları Bitcoin, 178 milyon doları ise Ether pozisyonlarından kaynaklandı.

3 BESSENT'İN AÇIKLAMALARI

BESSENT'İN AÇIKLAMALARI

Yatırımcıların moralini etkileyen bir diğer unsur ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları oldu. 

Bessent, Başkan Donald Trump’ın Mart ayında kurduğu stratejik Bitcoin rezervinin yalnızca hükümete devredilen varlıklarla sınırlı olacağını ve daha fazla Bitcoin edinmek için “bütçe nötr” yöntemler üzerinde çalışıldığını belirtti.

4 GÖZLER JACKSON HOLE'DA

GÖZLER JACKSON HOLE'DA

Kripto piyasasının geneline bakıldığında, piyasa değeri en yüksek kripto paraları içeren CoinDesk 20 endeksi yüzde 3,7 düştü. Kripto odaklı hisselerde de kayıplar görüldü. Bitmine Immersion yüzde 6, SharpLink Gaming yüzde 3, geçtiğimiz hafta halka arz edilen kripto borsası Bullish ise yüzde 3 geriledi.

Yatırımcıların gözü bu hafta Wyoming’de düzenlenecek olan Fed’in Jackson Hole ekonomi sempozyumunda olacak.
