Bitcoin (BTC) neden düştü? (18 Ağustos 2025)

Yatırımcıların kar satışları da likidasyon dalgasını tetikledi. Coin Metrics verilerine göre son 24 saatte 131 binden fazla yatırımcı toplam 552,5 milyon dolarlık zorunlu satış yaptı. Bunun 123 milyon doları Bitcoin, 178 milyon doları ise Ether pozisyonlarından kaynaklandı.