Temelleri yaklaşık 20 yıl önce Kadıköy’de atılan Happy Moon’s Grup, bugün Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeme-içme gruplarından biri haline geldi.

Happy Moons, Manhattan Coffee, Bob’s Kitchen markalarıyla farklı tüketicilere yönelik markalar geliştiren grup, son olarak yeni lüks markası Happy Moon’s Icon’un ilk restoranını Akmerkez’de açtı.

2023 yılına kadar İstanbul’da beş yeni Happy Moon’s Icon şubesi açmayı planladıklarını söyleyen Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, “Grup olarak yeme-içmenin tüm segmentlerinde olmayı hedefliyoruz. Bu yıl içinde bir meyhane bir de bar açmayı planlıyoruz” diyor.

40’a yakın şubesi bulunan grup yıl sonuna kadar 20 şube daha açmayı hedefliyor. 2020 yılı hedefi yüzde 30 büyümeyle ciroyu 300 milyon TL’ye çıkarmak. 2020’de 50-55 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlayan şirket, 700 kişiye istihdam yaratacak.

Grubun hedefleri arasında yurtdışında büyümek de yer alıyor. Halihazırda Bakü’de bir restoranı bulunan şirket önümüzdeki iki yılda yurtdışında beş şubeye ulaşmayı planlıyor.

Londra’da araştırmalarının sürdüğünü söyleyen Aymutlu, “Koronavirüs sebebiyle Londra seyahatimizi erteledik ama araştırmalarımız sürüyor. İngiltere, Almanya ve Kanada büyümek istediğimiz ülkeler arasında yer alıyor” diyor.