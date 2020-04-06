İş dünyasındaki genç patronları ve yöneticileri temsil eden Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), faaliyetlerini Türkiye dışına da taşımaya hazırlanıyor.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren GYİAD’ın yaklaşık 400 üyesi bulunuyor.

Derneğin üyelerinin üçte biri aile şirketlerini yöneten gençlerden, üçte biri profesyonel yöneticilerden, üçte biri de genç girişimcilerden oluşuyor.

GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu, “Birkaç ay içinde Londra’da bir ofis açacağız. Sonrasında New York, Dubai ve Cenevre’de de ofis

açma planımız var” diye konuşuyor. GYİAD’a üyelik için gereken yaş sınırını 25’ten 23’e düşürdüklerini de anlatan Pamukçu, amaçlarının genç iş insanlarını tüm dünyada temsil edebilecek bir ağ kurmak olduğunu ifade ediyor.

Şu anda ekonomideki en önemli sorunlardan biri olan genç işsizliği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlığında olduklarını kaydeden Pamukçu, “Genç işsizliğinin nedenlerini ve çözüm yollarını kapsayan raporumuzu Ekim 2020’de açıklamayı planlıyoruz” şeklinde konuşuyor.