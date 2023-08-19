Halka arz sonrası perakendeye girecek

Son dönemde giderek artan halka arz rüzgarına bir şirket daha katıldı. 1985 yılında Konya’da Adnan Hekimoğlu tarafından kurulan ve bugün Türkiye’nin önde gelen endüstriyel un üreticilerinden biri olan Büyük Hekimoğulları, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya başvurdu.

Ekonomist Arşivinden

Ahlatcı Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda Büyük Hekimoğulları’nın çıkarılmış sermayesi, 530 milyon TL’den 655 milyon TL’ye artırılacak. Şirket; halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünü güneş enerjisi santrali yatırımına ayıracak.

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Büyük Hekimoğulları Un Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu, ‘’ Halka arzdan elde edilecek kaynağın Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı, İlave Hammadde Deposu Kapasite Artışı Yatırımı, Makine ve

Teçhizat Yatırımı ile İşletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanıyor’’ diyor.

Büyük Hekimoğlu markasının yanı sıra Ova Un ve Başak Ambalaj şirketlerinin de sahibi olan grubun 2022 cirosu 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Cironun yarısının Büyük Hekimoğlu markasından geldiğini ve 2023 sonunda yüzde 40 büyüme hedeflediklerini belirten Hekimoğlu, “Halka arz sonrasında, 2024 yılı içinde toptan satışlarımızın yanı sıra kendi markamızla perakende alanına da gireceğiz” diye konuşuyor.