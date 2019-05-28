Hangi eğitim kurumunu satın alacak
2007 yılında Uğur Akkuş tarafından kurulan A&S Investment, bugüne kadar pek çok işleme aracılık yaptı. Bunlar arasında en bilineni ise 2007 yılında gerçekleşen Cevahir AVM satışıydı.
1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Cevahir satışının dışında şirket bugüne kadar 2 milyar doların üzerinde daha yabancı sermaye işlemine aracılık etti. A&S Investment şimdi kendisi satın almalar yapmaya hazırlanıyor.
A&S Investment CEO’su Uğur Akkuş, önümüzdeki 10 yılda Türkiye’de eğitim ve medya olmak üzere iki sektöre odaklanacaklarını ve bu alanlarda iki yılda 2 milyar dolarlık yatırım yapmayıplandıklarını söylüyor.
Bu yatırımın yüzde 80’i eğitime, yüzde 20’si ise medyaya yapılacak. Eğitimde bölgesel bir oyuncu olmayı düşündüklerini dile getiren Uğur Akkuş, şöyle devam ediyor: “Yakında Türkiye’de çok yaygın bir eğitim kurumu satın alacağız.
300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Eğitim kurumumuzu franchise vererek bütün Arap alemine yaymak istiyoruz. Devamında da Türkiye’de bir üniversite projemiz olacak.
Medya alanında ise bir medya grubu ile görüşmelerimiz sürüyor. Medyada da satın almanın ardından aynı bölgelere açılım planlıyoruz.”
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