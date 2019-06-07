Hollanda’nın ardından Londra’da hastane açacak
Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, dünyanın girişimcilik konusunda sayılı iş dünyası ödül programlarından biri olan ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
Dünyadan 47 iş insanın katılacağı yarışmanın final programı 5-9 Haziran 2019 tarihlerinde Monako’da düzenlenecek.
Acıbadem Sağlık Grubu, bugün Türkiye, Makedonya,Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere dört ülkede 22 hastane, 15 tıp merkezi ve 23 bin çalışanıyla sağlık hizmeti sunuyor. Ayrıca 30 health point ile 19 ülke ve 28 şehirde Türkiye’yi temsil ediyor.
Mehmet Ali Aydınlar, 2012 yılından beri dünyanın halka açık en büyük ikinci özel sağlık zinciri olan IHH Healthcare Berhad’ın ana ortağı ve yönetim kurulu üyesi. Yine kurucusu olduğu Acıbadem Üniversitesi’nin de mütevelli keyeti başkanlığını yapıyor.
Geçen hafta içinde bir araya geldiğimiz Aydınlar, “Dünyada büyüme eğilimimiz sürecek. Hollanda’nın ardından Londra’da hastane açmak istiyoruz. Gelirlerimizin yüzde 32’si döviz cinsinden, bu oranı yüzde 50’ye çıkaracağız” diyor.
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