İspanyol Labiana Zoleant İlaç’a geldi
Burak Kutal, Dr. Ecz. Süha Miraç Kaya ve Vona International girişimiyle 2016’da kurulan Zoleant İlaç, İspanyol yatırımcıların dikkatini çekti.
Labiana Grubu, Zoleant İlaç’ın yüzde 51 hissesini 10 milyon TL’ye satın aldı. Genişleyen ürün portföyü ve satış ağı ile dünya çapında bir marka olma yolunda ilerlediklerini belirten Zoleant CEO’su Burak Kutal, Avrupa, Türkiye ve Asya’da stratejik olarak seçilmiş üreticileriyle 11 ülkede hizmet verdiklerini söylüyor.
Kutal, hayvan sağlığına yönelik ürün geliştirdiklerini belirtiyor ve daha hızlı ürün geliştirebilmek amacıyla yeni bir sistem kurduklarından bahsediyor.
Burak Kutal, “İç pazarda toplam 11 ruhsatımız ve 35 ihracat izin belgemizle üreticisi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da olan ihraç pazarlarını açtık. Hedefimiz ciromuzu beş yılda 100 milyon TL’ye çıkarmak” diyor.
Hayvan sağlığı sektöründe global bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Labiana Grubu’nun CEO’su Manuel Ramos Ortega da, “Bölgedeki büyümemizi yeni satın almalarla sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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