İsraf ve kirliliğe karşı festival
İçinde bulunduğumuz yaz mevsimi, İstanbul’da birbirinden renkli festivallerin en yoğun yaşandığı mevsim.
Bu yıl gerçekleştirilecek ‘Festtogether’ festivali ise konusuyla diğer festivallerden ayrılıyor.
14 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Festtogether, müziğin birleştirici gücünü kullanarak katılımcıların çevre bilincini yükseltmeyi amaçlıyor.
Sosyal fayda odaklı günde, organizasyonda yer alan STK’lar düzenleyecekleri atölyeler ve panellerle zihinleri açacak.
Sivil toplum kuruluşu Adım Adım’ın öncülüğünde Temel İhtiyaç Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, TEMA Vakfı, Çaba Derneği gibi pek çok STK’nın işbirliğiyle düzenlenecek olan festivalin onur konuğu ise Live Aid konserleriyle tüm dünyada yardım kampanyaları düzenleyen sanatçı Bob Geldof olacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?