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  • Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi nedeniyle Ankara metrosu açık mı, kapalı mı?

Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi nedeniyle Ankara metrosu açık mı, kapalı mı?

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında başkentte geniş güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanırken, toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar da metro seferlerine ilişkin son durumu araştırıyor. Peki, Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? NATO Zirvesi nedeniyle metro seferlerinde değişiklik var mı?

Ekonomist
Ekonomist
Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi nedeniyle Ankara metrosu açık mı, kapalı mı?

36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde geniş çaplı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanıyor. Başkentte bazı yolların trafiğe kapatılması ve ulaşımda yapılan düzenlemeler nedeniyle vatandaşlar, metro seferlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. 

Peki, Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? Ankara'da hangi metro istasyonları açık? İşte NATO Zirvesi süresince metro seferleri ve ulaşıma ilişkin son durum...

1 Ankara metrosu bugün çalışıyor mu?

Ankara metrosu bugün çalışıyor mu?

EGO Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi süresince Metro ve ANKARAY seferlerinde normal sefer düzeninin sürdürüleceğini, ancak güvenlik tedbirleri kapsamında belirli istasyonlarda yolcu kullanımına geçici süreyle kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler İstasyonu ile Metro Söğütözü İstasyonu'nda yolcu iniş ve binişine izin verilmeyecek.

2 Ankara metrosu 7-8 Temmuz tarihlerinde açık mı, kapalı mı?

Ankara metrosu 7-8 Temmuz tarihlerinde açık mı, kapalı mı?

Bu kapsamda, 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler İstasyonu ile Metro Söğütözü İstasyonu'nda yolcu iniş ve binişine izin verilmeyecek.

3 NATO Zirvesi nedeniyle EGO seferlerinde değişiklik var mı?

NATO Zirvesi nedeniyle EGO seferlerinde değişiklik var mı?

NATO Zirvesi boyunca başkentte oluşabilecek ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu taşıma hizmetlerinde geçici bir düzenlemeye gidildi. 

Bu kapsamda, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde hizmet veren tüm EGO otobüs hatları ve güzergahlarında cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacak.
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