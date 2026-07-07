Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi nedeniyle Ankara metrosu açık mı, kapalı mı?

36. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde geniş çaplı güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanıyor. Başkentte bazı yolların trafiğe kapatılması ve ulaşımda yapılan düzenlemeler nedeniyle vatandaşlar, metro seferlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Peki, Ankara metrosu bugün çalışıyor mu? Ankara'da hangi metro istasyonları açık? İşte NATO Zirvesi süresince metro seferleri ve ulaşıma ilişkin son durum...