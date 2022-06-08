Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı (UNEP) tarafından belirtildiği ve birçok ülke tarafından da uygulandığı gibi madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesini öneren TEMA Vakfı, bununla ilgili olarak “Kanun korumazsa maden yaşatmaz” başlıklı bir politika belgesi hazırladı.

Türkiye’de 24 ilde yaklaşık 20 bin maden ruhsatının bulunduğunu kaydeden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bu illerdeki detaylı maden haritaları incelendiğinde, maden ruhsatlarının bütünsel bakış açısı olmadan ve kümülatif etkiler göz önüne alınmadan verildiğini tespit ettiklerini söylüyor.

Deniz Ataç; “Belirlenecek madenciliğe kapalı alanlarda, arama faaliyetleri de dahil madencilik çalışmasına izin vermemek, doğal varlıkları, biyolojik zenginliği, yaban hayatını, tarımı, mera alanlarını, kıyıları ve içme suyu havzalarını korumanın tek yolu” diyor.