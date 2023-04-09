Norveç’te üretilen Türk markası

Dünya gıda takviyesi (OTC) pazarının yaklaşık 125 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu alanda farklı pek çok kategori var. Omega-3 de onlardan biri.

Omega-3’ün payının 4,4 milyar dolar olduğu ve 2027 yılında 13 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Türkiye’de 300 milyon dolar seviyesinde olan OTC pazarında ise Omega-3 ağırlıklı olarak doktorların tavsiyesiyle çocuklarda yaygın olarak kullanılıyor.

Bu kategoride 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren EasyVit’in yönetici ortağı Mehmet Erden Kutsal, “Ben ve çocukluk arkadaşlarım Gürkan Necipoğlu ile Serkan Necipoğlu ile neredeyse aynı dönemde baba olduk. Baba olduktan sonra çocuklarımızın Omega-3 tüketimi gündeme geldi. Hepimizin çocukluğumuzdan bildiği balık yağı tadı ve kokusu, bizleri yenilik aramaya yöneltti” diyor.

Norveçli Concordix’in teknoloji haklarını satın alarak EasyFishoil’i Türkiye pazarına sunmaya başladıklarını anlatan Kutsal, “Bugün EasyFishoil, Norveç’te üretilen bir Türk markası” diye anlatıyor.

Portföylerinde toplam altı ürün olduğundan da söz eden Kutsal, “Son iki yıldır Türkiye Omega-3 pazarında yüzde 40 pazar payına sahibiz. Toplam dokuz ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diyor.

