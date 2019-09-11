Ortadoğu ve Avrupa’ya odaklandı
Temelleri 1986 yılında atılan Burda Bebek, biberon ve emzik ürünleriyle piyasaya giriş yaptı. Gelişen teknoloji ve trendlere paralel olarak da 1996 yılında Wee Baby markası hayata geçirildi.
Bugün ürünleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren 23 bin eczanenin yanı sıra anne-bebek mağazaları, organize perakende noktaları ve zincir mağazalarda da tüketicilerle buluşuyor.
Şirket aynı zamanda yüzde 55’ini satın aldığı MyCey bebek ürünleri markasının farklı ürünleriyle de anne ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Şirket, iki yıl önce Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’nde tek çatı altında topladığı üretim tesisiyle yıllık 25 milyon adet olan üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkarmış bulunuyor.
Büyüme potansiyeli çok yüksek bir sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Wee Baby Pazarlama Direktörü Cenk Tüter, Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde bebek dünyaya geldiğini ve anne-bebek ürünleri sektörünün hacminin 8 milyar TL’nin üstünde olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.
Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerin özelliklerinin de yenilendiğine de değiniyor. Şirket, yeni ürün kategorileriyle birlikte hem iç pazarda hem de ihracatta büyümeyi hedefliyor.
Tüter, “ABD, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler dahil 30’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa bölgesi yakından takip ettiğimiz pazarlar” diye konuşuyor.
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