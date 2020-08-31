AloTech, müşterilerine çağrı merkezi hizmeti sunmak isteyen işletmelere tüm çağrı merkezi fonksiyonlarını internet üzerinden ‘’hizmet’’ olarak sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi.

Bulut hizmetleriyle çağrı merkezlerine esneklik, maliyet avantajı, yönetim ve kullanım kolaylığı kazandırmayı hedefleyen şirket, bulut santral, bulut çağrı merkezi, yazılı iletişim çözümleri, whatsapp business çağrı merkezi ve kanal çağrı yönetimi gibi çözümler sunuyor.

Şirketin ulusal AR-GE kapsamında TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklendiğini belirten AloTech İK Müdürü Eda Nergis Şahin, 74 kişilik bir ekiple 400’ün üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Pandemi döneminde çalışan sayılarını yüzde 15 artırdıklarını belirten Şahin, şunları söylüyor: “Uzaktan çalışma modelinde çalışanlarımızın işlerinde daha verimli olduğunu gözlemledik.

Şu an İstanbul dışında birçok ilden uzaktan çalışan arkadaşımız da bulunuyor. Memleketlerine dönen pek çok çalışanımız var. Türkiye’nin pek çok farklı ilinde bulunarak görevlerini bu illerden yürütmeye başladılar.”