CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ocak-eylül 2020 sonuçları, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ‘taşınma, elektrik tüketimi ve turizmdeki’ etkisini ortaya koydu.

Yılın ilk üç çeyreğinde Antalya, Isparta ve Burdur’da toplam taşınma hareketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 gibi sınırlı bir oranda gerilerken üç ilde toplam elektrik tüketimi yüzde 17,4 düştü.

Salgınla mücadele kapsamında ülkeler arasındaki giriş ve çıkışlara getirilen sınırlamalar, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’daki tesisleri olumsuz etkiledi.

Yılın ilk üç çeyreğinde CK Enerji Akdeniz Elektrik’in portföyünde bulunan turizm tesislerinin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 geriledi.

Raporu değerlendiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Bu süreçte taşınma hareketi geçmiş yıllara kıyasla bir miktar daraldı.

Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde, turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı” diyor.