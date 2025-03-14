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SunExpress Türkiye’de filosunu büyütüyor

SunExpress, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85’e çıkarıyor. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını daha da genişletiyor.

14 Mart 2025 | 16:22
SunExpress Türkiye’de filosunu büyütüyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla kurulan SunExpress, 35’inci kuruluş yıldönümünü özel bir konferansla kutladı. 

Konferansta, Türkiye turizminin yükselen rolü, havalimanı ve altyapıya yapılan yatırımların turizm sektörünün gelişimine sağladığı katkılar ve Türkiye’ye yönelik artan talep değerlendirildi. SunExpress, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85’e çıkarıyor. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını daha da genişletiyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, gelecek planları ile ilgili şunları söyledi: “Üç kıtada 200’den fazla destinasyona sunduğumuz uçuşlarla Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla çalışıyoruz. Bundan sonra da büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en geniş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu yaz için koltuk kapasitemizi pandemi öncesine göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Türkiye’ye yönelik seyahat talebi çok güçlü. Şimdiden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlarda yüzde 27’lik bir artış gördük.”

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
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