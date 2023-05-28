Premium TV pazarında öne çıkan Samsung, 2023 model Neo QLED 8K ve QD-OLED televizyonlarını tanıttı.

Toplantıda özellikle üç yılda önemli bir büyüme ivmesi yaşadıklarını, iki kattan fazla büyüdüklerini söyleyen Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, büyüme ve yatırım planlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Televizyon alanında tüketicilerin ilgisinin tüm dünyada premium yani üst segment ve ileri teknolojilere sahip TV'lere yöneldiğini söyleyen Mert Gürsoy, bu segmentte Türkiye'de yedi yıldır bir numaralı TV markası olduklarını belirterek şunları söylüyor: "Türkiye'de 2022 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre toplam TV pazarı büyümesi yüzde 5 olurken Samsung olarak biz yüzde 15'lik büyüme kaydettik.

Böylelikle pazar payımız yüzde 29'a ulaştı. Tüm segmentlerde de liderliğimizi sürdürüyoruz. Premium TV alanında da benzer bir tablo söz konusu. Bin 500 dolar ve üstü TV'lerde yüzde 69'luk, 2 bin 500 dolar ve üstü TV'lerde yüzde 75'lik pazar payıyla liderliğimizi sürdürüyoruz.

Büyümede çeşitli ürünlerin pazara sunulması, büyük ekran ve farklı içerik ile bağlantılı özellikli TV'lere olan tüketici taleplerinin artması etkili oldu. Bunun yanı sıra hem perakende mağaza partnerlarımıza hem de münhasır mağazalarımıza yatırım yapıyoruz.

Türkiye'de üretime yatırım yapıyoruz, bunlar da bizi daha rekabetçi kılıyor. Geliştirdiğimiz yeni ürün ve teknolojilerle de büyüme oranlarını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.”

