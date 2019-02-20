Türkiye’nin ilk ‘Gıda Bankacılığı’ Zirvesi
Kurucu başkanlığını Serhan Süzer’in, yönetim kurulu başkanlığını ise Hande Tibuk’un yürüttüğü Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), son yıllarda açlık ve yoksullukla mücadele konusundaönemli adımlar atıyor.
44 ülkede faaliyet gösteren ve dünyadaki gıda bankalarını bir araya getiren Global Foodbank Network’ün Türkiye’deki sertifikalı ve tek üyesi olan TİDER’in kurduğu gıda bankalarından faydalanan kişi sayısı 5 yılda 78 bin 660 olurken, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan toplam gıda miktarı bin tona ulaşmış durumda.
Kurduğu ‘destek marketleri’ ile zincir marketlerde rafta kalan gıda veya temizlik ürünlerini ücretsiz olarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturan TİDER, Türkiye’de gıda bankacılığının gelişmesi için dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.
TİDER, gıda bankacılığının Türkiye’de yaygınlaşması amacıyla 1. Gıda Bankacılığı Zirvesi’ni düzenleyecek.
TİDER Başkan Yardımcısı Yasemin Ahıskalı, “Zirve, 21 Şubat 2019 tarihinde hem özel sektör ve akademinin hem de kamu kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilecek” diyor.
Ahıskalı, zirvede gıda bankacılığının dünyadaki örnekleri, Türkiye’de gıda bankacılığına ilişkin mevzuat ve sıfır atık vizyonu gibi konuların masaya yatırılacağını söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?