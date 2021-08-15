Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) son 10 yıldır girişimcileri de odağına aldı.

Türkiye’nin en yaygın erken aşama girişimcilik programı olan ve bu yıl 10’uncu yılını kutlayan Bu Gençlikte İŞ Var! programıyla girişimcilere omuz veren TÜSİAD, bu programın 2021 dönemi finalistlerini belirledi.

Yarı finali gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu programın finali 7 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2021 dönemi finalinde, jüride TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, önceki dönem TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanları Ümit N. Boyner, Cansen Başaran Symes ve Erol Bilecik yer alacak.

Final töreninde, seçilecek ekiplere ödül olarak toplamda 100 bin TL finansman sağlanacak.