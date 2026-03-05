Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında ABD-İsrail-İran Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB, ABD-İsrail'in saldırılarına ilişkin, "İran'dan sınırlarımıza kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, kaynağı ne olursa olsun her türlü hasmane tutuma karşılık verme hakkının saklı olduğu vurgulanırken, gelişmelerin NATO ve diğer müttefiklerle yakın koordinasyon içinde izlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat

MSB, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Dün (4 Mart) İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir.

Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

"Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma yok"

Türkiye-İran hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı bir hareketlilik bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca;

- 126 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.200 olmuş,

- Hafta içerisinde engellenen 1.495 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 760’a ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde; Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Diğer yandan, İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır."

"Çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz"

ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik yapılan saldırıların yakından takip edildiği de bildirildi:

"İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ediyoruz.

Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhâl sonlandırılmasını temenni ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz.

İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç başladığı iddiaları

Haftalık bilgilendirme toplantısında basın mensuplarının soruları da yanıtlandı. İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç hareketlerinin olduğuna yönelik iddialara ilişkin soruya şöyle yanıt verildi:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla “Hudut namustur” anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır.

İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."



"Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir"

KKTC'nin güvenliğine ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu:

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.