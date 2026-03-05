Yüzde 50 hibeyle kapasitesini neredeyse üçe katladı: 50’den 140 hayvana

Çiftçi Erhan Aslan, AA muhabirine, geçmişte eski ve küçük ahırda hayvancılık yaptığını ancak devlet desteğiyle daha modern ahırda bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Hayvancılığın bölgede geçim kaynağı olduğunu ve işini severek yaptığını belirten Aslan, "Burası aile işletmesidir. Babamdan kalan eski işletmeyi buraya taşıdık. 2016 yılında DAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibeyle burayı yaptık. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu ahırı yapmadan önce en fazla 50 büyükbaş hayvanımız vardı. Şimdi 140 hayvanımız var. Hayvancılıkla uğraşmaktan memnunuz." diye konuştu.

Aslan, modern tesislerin daha ferah olduğunu ve hayvanların gelişimine katkı sunduğunu anlattı.