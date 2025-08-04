ARA
Roma döneminin izleri İznik'te: Soylu mezarları ve görkemli mozaiğin sırrı

Papa'nın geleceği İznik'te Roma dönemine ait mozaik ve mezarlar bulundu.

04 Ağustos 2025 | 14:29
Roma döneminin izleri İznik'te: Soylu mezarları ve görkemli mozaiğin sırrı

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa’nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent İznik dünya gündeminde olmaya devam ederken, İznik Müze Müdürlüğü Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli mozaik keşfetti.

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarıldı. Alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

 

Dünyanın takip ettiği o bölgede kazı çalışması başladı

Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. 

Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. 

Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.
