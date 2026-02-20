Selimiye'de ilk Teravih: Cami tüm bölümleriyle ibadete açıldı

Kemal Albayrak, Selimiye hasretinin sona erdiğini vurguladı. Caminin tüm alanlarının ibadete açılışının ramazana denk gelmesinin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Albayrak, "Caminin çevre düzenlemesinde çalıştık ancak içini hep merak ediyorduk. İçine girdik çok güzel olmuş. Daha da büyüleyici olmuş, yapanların da emeğine sağlık. Herkesi Edirne'ye Selimiye Camisi'ni görmeye bekleriz. Selimiye Camisi, Selimiye Meydanı, Ramazan Sokağı bunların hepsinin bir arada olması Edirne'ye çok güzel bir atmosfer kattı. Eski ramazanları hatırlatıyor bize." şeklinde konuştu.