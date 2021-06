Turizm sektörü Türkiye’nin en önemli döviz getiren sektörlerinden biri. Dünyada pandemi etkisiyle turizm pastası küçülürken rekabet her geçen gün kızışıyor, Suudi Arabistan gibi yeni rakipler ortaya çıkıyor. Rekabetçi politikalar izlemek her zamankinden daha fazla öne çıkıyor… Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de cazibesini koruyacağına dikkat çeken Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’nin mega projelerle değil tarihi, doğal güzellikleri, geniş mutfağı ve misafirperverliği ile turizmde önemli bir ülke olduğunu vurguluyor.

Pandemi ile birlikte dünyada turizm pastası küçülürken rekabette giderek artıyor. Bu değişim sürecinde Suudi Arabistan yakın bölgede yeni turizm yatırımları ile öne çıkarken Türkiye’nin kaynak pazarları olan İran ve Rusya’dan turist alma çabaları da Türkiye için rekabet anlamını taşıyor. Turizmde kartların yeniden karıldığı böylesi bir dönemde ülkemizin doğru stratejilerle ilerlemesi pastadan aldığı payı koruyup daha da büyütebilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu gelişmeleri dünyanın önde gelen zincirlerinden biri olan ve Türkiye’deki büyümesine hız kesmeden devam eden Wyndham Hotels & Resorts’un EMEA başkanı Dimitris Manikis ile konuştuk.

Wyndham Hotels & Resorts’un portföyünden ve Türkiye pazarındaki yerinden bahseder misiniz?

Dünya çapında yaklaşık 95 ülkede 8 bin 900’den fazla oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts’un global portföyünde toplam 20 marka bulunuyor. Türkiye’deki 80 otelinde toplam 12 binin üzerinde oda kapasitesine sahip ve Türkiye’nin en büyük uluslararası otel şirketlerinden biri konumunda. Türkiye pazarındaki büyümemizi pandemi döneminde de sürdürüyoruz. Dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, olarak bu yaz Days Hotel by Wyndham markasını Türkiye’ye getiriyoruz. Days Hotel by Wyndham, ABD başta olmak üzere dünya genelinde çok yüksek bir bilinirliğe sahip olan ve geçtiğimiz yıl 50’inci yılını kutlayan bir markamız.

Days Hotel by Wyndham, Türkiye’de halihazırda Wyndham Grand, Ramada by Wyndham, Wyndham, Hawthorn Suites by Wyndham, TRYP by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham ve La Quinta by Wyndham’dan sonra Türkiye pazarındaki sekizinci markamız olacak. Bu yaz İstanbul-Maltepe’de açılması planlanan ilk tesis ile Türkiye pazarına girecek olan ekonomi sınıfındaki markanın ikincisi de yılın ikinci yarısında İstanbul Esenyurt’ta açılacak.

Pandemi şartlarına rağmen Türkiye’ye olan güvenimiz doğrultusunda yeni otel açılışlarını ertelemedik ve yıl sonuna kadar Türkiye’de 7 yeni otel açma planımız bulunuyor.

Yeni açmayı planladığınız oteller hangi markalarla, kaç odalı ve nerede olacaklar?

Wyndham Hotels & Resorts olarak Türkiye yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl şu otelleri açmayı planlıyoruz; Days Hotel by Wyndham İstanbul Maltepe (Oda sayısı: 80), Ramada Encore by Wyndham Avcılar (Oda sayısı: 112), TRYP by Wyndham İstanbul Ataşehir (Oda sayısı: 84), Ramada Encore by Wyndham İstanbul Maltepe (Oda sayısı: 87), Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt (Oda sayısı: 176), Ramada by Wyndham Konya Karapınar (Oda sayısı: 120), Ramada by Wyndham Elbistan (Oda sayısı: 86).

Pandemi nedeniyle daralan turizmin ne zaman toparlanmasını bekliyorsunuz? Önümüzdeki dönem için öngörüleriniz neler?

Sektörümüz zorlu bir dönemden geçiyor ancak insanlara rahatlama sunan bir sektör olarak umudumuzu asla kaybetmemeliyiz. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla önümüzdeki dönemde yeni ülke ve bölgelerde deneyim isteyen öğrencilerden 50-60’lı yaşlardaki profile, çocuklu ailelere kadar geniş bir yelpazede insan seyahat edecek. Bu nedenle insanlar önümüzdeki iki yılda şimdiye kadar olmadığı kadar çok seyahat edecekler, bu da turizmi hareketlendirecek.

Turizmde pasta küçülürken rekabet de artıyor. Suudi Arabistan gibi yeni rakipler ortaya çıkıyor. Sizce Türkiye’nin bu dönemde rekabetçi olabilmek için ne yapmalı?

Türkiye tarihi, doğal güzellikleri, güzel yemekleri, misafirperver güzel insanları ile turizmde öne çıkıyor, mega projelerle değil. Türkiye gelecekte de cazibesini yitirmeyecek, insanlar Türkiye’ye gelemeye devam edecek. Bu süreçte bunun gerçekleşmesi için sivil toplum kuruluşlarından gazetecilere ve biz otelcilere kadar hep beraber çalışmalıyız. 2021 ve sonrasında Türkiye’deki otellerden çok umutluyuz.

Gelecekte ne gibi hizmetlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?

Uzun dönemli kiralamadan alt, orta ve üst segmente hizmet veren karma kullanımlı ürünlere kadar her türlü konsepte ihtiyaç olacak.