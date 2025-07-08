Türkiye'de dev şirketlerin odaklandığı yeni pazar: Perakende Medya

Markaların ürünlerini e-ticaret siteleri ve mağaza içi dijital alanlar üzerinden tanıttığı yeni bir reklam modeli olan perakende medya, sektörde yeni bir ekosistem yarattı. Pazarlamanın üçüncü dalgası olarak son birkaç yıldır yükselişini sürdüren pazarın, küresel ölçekte 2025’te yüzde 15,4 büyüyerek 179,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Toplam 772,4 milyar dolarlık reklam harcamaları içinde perakende medyanın payının ise yüzde 23,3’e ulaşacağı öngörülüyor. IAB Europe’a göre, Avrupa’da perakende medya harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 31 milyar Euro’ya ulaşacak. Ortadoğu ve Afrika’da ise bu rakamın 2025 itibarıyla 3,75 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bölgede dijital reklamcılık, e-ticaretin ve perakende medyanın etkisiyle hızlı bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Dünya genelinde perakende medyaya olan talebin artması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla birlikte, Türkiye’de de perakende medya reklam harcamaları hızlı bir yükseliş gösteriyor. Türkiye’de perakende platform reklamcılığı harcamalarının 2025’te 573,7 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Son araştırmalara göre, 2025–2029 döneminde yıllık ortalama yüzde 9,47 oranında büyüme göstermesi öngörülen pazarın, 2029 itibarıyla 823,8 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

KINA DEMİREL / MIMEDA YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ

MARKALARIN RADARINA GİRDİ

Globalde milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bu yeni alan, Türkiye’de de markaların radarına girmiş durumda. Migros, bu alandaki büyüme trendi ilk gören perakendecilerden biri oldu ve 2021 yılında Türkiye’nin ilk perakende medya şirketi Mimeda’yı kurdu. Kurulduğundan bu yana FMCG başta olmak üzere otomotiv, banka, sigorta, seyahat gibi farklı sektörlerden markalara hizmet veren şirket hem offline hem de online 16 farklı reklam kanalını kullanıyor. Bu kanallar arasında mağazalardaki giriş sensörlerinden dijital ekranlara, alışveriş arabalarından Migros Sanal Market’e pek çok alan farklı alan yer alıyor.

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, online kanallarda reklam hizmeti verilen markaların kampanya süreçlerinde reklam harcamasının getirisinin 7-8 kata kadar çıktığını belirtiyor. Mimeda’nın en güçlü yanlarından biri ‘kişiselleştirilmiş’ reklam olanağı vermesi. Çerezlerin olmadığı bir medya dünyasına adım adım yaklaşıldığını vurgulayan Demirel, “Tüm reklam verenlere, doğru kanaldan, doğru anda, doğru hedef kitleyle buluşturacak hizmetler sunuyoruz” diyor. Şirket, 2025 yılı içerisinde en az 700 farklı markaya hizmet vermeyi hedefliyor.

Perakende sektörünün önemli markalarından CarrefourSA da perakende medya alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni iş birlikleri yapıyor. Veriye dayalı, ölçülebilir ve sürdürülebilir medya çözümleri sunmayı hedefleyen ve Türkiye genelinde 12,5 milyona yakın kartlı müşteriye ulaşan CarrefourSA, yılda 300 milyon fiziksel ve dijital ziyaret trafiğiyle markalar için güçlü bir reklam platformu olmayı hedefliyor.

Şirket, kısa bir süre önce medya teknolojileri alanında uzman Adtail ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Adtail, CarrefourSA’nın perakende medya satış süreçlerini uçtan uca yönetecek. Müşteriyle kurdukları bağı sadece satış anıyla sınırlamadıklarını belirten CarrefourSA CRM & Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Nur Sibel Öztürk, “Bu ilişkiyi veriyle beslenen, sürdürülebilir ve çift yönlü bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Adtail ile yürüttüğümüz bu stratejik iş birliği, perakende medya yatırımlarımızı daha ileriye taşımamıza olanak sağlayacak. Hedefimiz; iş ortaklarımızın doğru müşteriye, doğru zamanda ve en etkin maliyetle ulaşmasını sağlayacak bir medya ekosistemi yaratmak. Bu sayede marka iş birliklerini daha verimli yönetebileceğiz” diyor.

GELİRLERİ İKİ KAT ARTTI

Modanisa da 2020 yılından bu yana, perakende medya alanında stratejik bir büyüme vizyonu doğrultusunda kapsamlı yatırımlar gerçekleştiriyor. Markaların kampanyalarını doğrudan yönetebildiği, performanslarını optimize edebildiği ve anlık olarak sonuçları takip edebildiği self-servis reklam panelini hayata geçiren şirket, ayrıca mevcut pazaryeri reklam panellerini etkin biçimde kullanarak, satış performansını artırmaya yönelik çeşitli reklam yatırımları gerçekleştiriyor. Bu sayede, marka görünürlüğünü artıran şirket, diğer taraftan kullanıcıya ulaşma konusundaki yetkinliğini sürekli olarak geliştiriyor. Şirketin, 2022’ye kıyasla perakende medya gelirleri son iki yılda yaklaşık üç kat arttı. 2025 için sağlam bir büyüme zemini oluşturan şirket, self-servis reklam platformunu daha geniş bir reklam veren kitlesine açarak ürün çeşitliliğini ve medya erişimini artırmayı hedefliyor. Bu adımın gelir artışına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Yurt dışı pazaryerlerinde dönüşüme yönelik reklam verimliliğini 29 seviyelerinde koruyan şirket, 2025’te globalde yüzde 30, yurt içinde ise yüzde 127 büyüme hedefliyor. 2025 yılında bugüne kadar Modanisa ekosistemi içerisinde satış yapan tedarikçilerin kullanımına açık olan mevcut self-servis sponsorlu ürün reklam panelini daha geniş reklam veren kitlesine açmayı planlayan şirket, daha geniş bir medya ağı oluşturmayı hedefliyor.

YURT DIŞINDA BÜYÜYOR

Boyner Grup bünyesinde yer alan Hopi de perakende medya odaklanma kararı alan şirketlerden biri. Bu konuyla ilgili bir ekip kurduklarını söyleyen Hopi CEO’su, Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, aynı zamanda grubun icra kurulu üyesi de olan Elif Ateşok Şatıroğlu, “Şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu. Başka bir markanın perakende medyasını yönetmeyi planlıyoruz. Bizim güçlü kasımız dijital taraf, o taraf odaklanmak ve ilerlemek istediğimiz bir alan olarak öne çıkıyor” diyor.

EMRAH ADSAN / GOWIT KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU

Perakende medya alanına odaklanan GoWit, uluslararası alanda da sürdürülebilir ve etkili bir şekilde yaygınlaştırmak amacıyla stratejik bir genişleme sürecinde. Kısa bir süre önce Dubai ofisini açan şirket, Orta ve Doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerine odaklanarak yurt dışında büyümeyi planlıyor. Bu pazarlarda güçlü bir varlık oluşturmak için çeşitli iş birlikleri kurduklarını söyleyen Gowit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan, “Bu iş birlikleri sayesinde hem yerel bilgi birikimini hem de global ölçekli yetkinliklerimizi bir araya getirerek, bu bölgelerdeki pazar gücümüzü artırıyoruz” diyor. Japonya ve Tayvan merkezli bir iş ortağıyla da stratejik bir partnerlik kurduklarını söyleyen Adsan, bu sayede perakende medya çözümlerini Hong Kong, Kore ve Japonya gibi Asya-Pasifik bölgelerine taşıdıklarını belirtiyor. Cirosunu geçen seneye göre üç kat artıran şirket, değerlemesini ise bugüne kadar beş kat artırdı. Bu yılki stratejik projelerinde, perakende medya reklamcılığı ve commerce media (ticaret medya) alanlarında önemli adımlar atmayı hedefleyen şirket, e-ticaret sitelerinde ürün satışı olmayan markaların da perakende medya reklamcılığından faydalanmasını sağlayarak perakendecilere yeni reklamveren fırsatları sunacak. Adsan, “Önümüzdeki süreçte, yapay zeka destekli araçlarımızı ve platform özelliklerimizi güçlendirerek, markalar için daha kişiselleştirilmiş ve etkili reklam kampanyaları sunmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.

METE USLUKILINÇ / MEDİAMARKT TÜRKİYE TİCARİ OPERASYONLARDAN SOR. YKÜ

“Türkiye global ekipler için bir test merkezi”

“MediaMarkt global olarak perakende medya yatırımlarına büyük önem veriyor ve bu alanda büyük bir dönüşüm sürecinde. Türkiye’nin bu stratejide çok özel bir yere sahip ve pazar dinamikleri, müşteri alışkanlıkları ve perakende medya alanındaki hızlı adaptasyon gücü ile öne çıkıyor. Özellikle Türkiye, yerel markalarla güçlü iş birlikleri geliştirme, mağaza içi medya kullanımı ve dijital reklam envanteri çeşitlendirme konusunda global ekipler için bir test merkezi gibi konumlanıyor. Burada başarılı olan projeler, daha sonra diğer ülkelere de adapte ediliyor. MediaMarkt Türkiye olarak, perakende medya alanında son bir yılda gösterdiğimiz iki katlık büyüme, global stratejimizde ülkemizi önemli bir konuma taşıyor. Özellikle sponsorlu ürün reklamları açısından, Almanya, Hollanda ve İspanya’nın ardından en yüksek yatırımı alan ve bu yatırımları en verimli şekilde değerlendiren dördüncü ülke konumundayız.”