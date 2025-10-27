KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama sayfası

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğrenciler şimdi sonuçların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağını ve burs/kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyor.
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları süreci tamamlandı. Başvurular, üniversitelerde kayıt sürecinin ardından e-Devlet sistemi üzerinden alınmış ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Bu sürecin bitimiyle birlikte tüm dikkatler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.
Değerlendirme Süreci ve Sonuç Beklentisi:
Değerlendirme sürecinde her yıl olduğu gibi öğrencilerin; başarı durumu, gelir seviyesi, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları gibi çeşitli kriterler detaylıca inceleniyor.
Sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da, 2025-2026 dönemi sonuçlarının geçmiş yıllardaki takvime paralel olarak yine Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için bekleyiş sürerken, sonuçların duyurulma yöntemi ve sonrası yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:
Sonuçların İlanı: GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmî duyurusu ile ilan edilecektir.
Sorgulama Ekranı: Başvuruda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs/kredi sonuç sayfasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayarak öğrenebileceklerdir.
Taahhütname Onayı: Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, haklarını kesinleştirebilmeleri için belirlenen süre içinde yine e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekmektedir.
KYK burs sonucu sorgulama sayfası
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarları hakkında da bilgi verilmiştir:
Güncel Miktar (2025 Ocak İtibarıyla): Ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK burs ve kredi ücreti aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Yeni Güncelleme: 2026 yılı için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerinin, her yıl olduğu gibi Aralık 2025 ayı içerisinde yeniden güncellenerek kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.
Öğrenciler, Kasım ayı içinde açıklanması beklenen sonuçların ardından burs ya da kredi almaya hak kazandıklarında, bu güncel miktarlar üzerinden ödeme alacaklardır.