KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK kredi ve burs sonuçları sorgulama sayfası

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarları hakkında da bilgi verilmiştir:

Güncel Miktar (2025 Ocak İtibarıyla): Ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK burs ve kredi ücreti aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti.

Yeni Güncelleme: 2026 yılı için geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi ücretlerinin, her yıl olduğu gibi Aralık 2025 ayı içerisinde yeniden güncellenerek kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

Öğrenciler, Kasım ayı içinde açıklanması beklenen sonuçların ardından burs ya da kredi almaya hak kazandıklarında, bu güncel miktarlar üzerinden ödeme alacaklardır.