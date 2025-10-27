Green Card başvurusu başladı mı? 2026 Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru şartları

Green Card (DV Lottery) çekilişine başvurabilmek için adayların sağlaması gereken temel şartlar ve dikkat etmesi gereken önemli noktalar aşağıdadır:

Eğitim Durumu: Adayın lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir.

İş Deneyimi: Alternatif olarak, başvuru yapan kişiler son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

Ülke Yeterliliği: Başvuru yapan kişinin ülkesinin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması şarttır.

Yaş Sınırı: Başvuru için belirlenen resmî bir yaş alt sınırı bulunmamakla birlikte, lise mezuniyeti veya 2 yıllık iş deneyimi şartları nedeniyle genellikle 18 yaşını geçmiş olmak gereklidir. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Önemli Kurallar:

Tek Başvuru Hakkı: ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler, belirlenen süre içinde yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru Numarasının Saklanması: Başvuru tamamlandıktan sonra verilen onay numarasının (Confirmation Number) mutlaka saklanması gerekmektedir. Bu numara, çekiliş sonuçlarını sorgulamak için zorunludur.