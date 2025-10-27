Green Card başvurusu başladı mı? 2026 Green Card başvuru şartları neler?

Ekim ayının sonuna gelmemiz ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (DV Lottery) başvurularının tarihleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor.
2026 Green Card başvurusu başladı mı?
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) başvuruları için beklenen tarih yaklaşıyor.
Başvurular geleneksel olarak Ekim ayının ilk haftasında açılmakta ve Kasım ayının ilk haftasında kapanmaktadır.
2026 dönemi Green Card başvurularının da normal şartlarda Ekim 2025’te başlaması bekleniyordu.
Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl Ekim ayının son haftasına girilmiş olmasına rağmen başvurular henüz başlamadı. Mevcut beklentiye göre, başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihleri arasında resmî olarak başlaması öngörülmektedir. Adayların Dışişleri Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişi için başvurular, adaylar tarafından doğrudan ve ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.
Başvuru Kanalı ve Ücret:
Başvurular için herhangi bir resmî kuruma (aracıya) ihtiyaç duyulmaz.
Başvurular, DV Lottery'nin resmî internet sitesi ([http://dvprogram.state.gov](http://dvprogram.state.gov)) üzerinden yapılmalıdır.
Bu çekilişe katılım tamamen ücretsizdir.
Önemli Not: Green Card başvurusu yapan kişilerin, başvurularının geçersiz sayılmaması için başvuru formundaki tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmeye azami özen göstermesi gerekmektedir. Başvuruların, Ekim ayının son günlerinde (27-31 Ekim 2025) başlaması beklenmektedir.
Green Card başvuru şartları
Green Card (DV Lottery) çekilişine başvurabilmek için adayların sağlaması gereken temel şartlar ve dikkat etmesi gereken önemli noktalar aşağıdadır:
Eğitim Durumu: Adayın lise veya dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir.
İş Deneyimi: Alternatif olarak, başvuru yapan kişiler son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
Ülke Yeterliliği: Başvuru yapan kişinin ülkesinin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması şarttır.
Yaş Sınırı: Başvuru için belirlenen resmî bir yaş alt sınırı bulunmamakla birlikte, lise mezuniyeti veya 2 yıllık iş deneyimi şartları nedeniyle genellikle 18 yaşını geçmiş olmak gereklidir. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
Önemli Kurallar:
Tek Başvuru Hakkı: ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler, belirlenen süre içinde yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılır.
Başvuru Numarasının Saklanması: Başvuru tamamlandıktan sonra verilen onay numarasının (Confirmation Number) mutlaka saklanması gerekmektedir. Bu numara, çekiliş sonuçlarını sorgulamak için zorunludur.