  KPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 yılına ait sınav takvimi, özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi kritik sınavların tarihlerini belirleyeceği için büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki KPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merakla beklenen 2026 Sınav Takvimi'nin açıklanması için geri sayım devam ediyor. Hazırlıklarını sürdüren milyonlarca aday, kariyer planlaması için kritik öneme sahip olan önemli sınavların tarihlerini öğrenmek istiyor. 

 

 

KPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2026 yılına ait başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi ile kesinleşecektir.

Ancak, şu an itibarıyla 2026 yılına ait resmî sınav takvimi henüz açıklanmadı.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 yılına ait resmî sınav takvimini henüz yayımlamadı.

ÖSYM, geleneksel uygulamaları çerçevesinde bir sonraki yılın sınav takvimini genellikle o yılın son çeyreği içerisinde duyurmaktadır.

Geçmiş yılların verileri dikkate alındığında, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nin Kasım 2025 ayı içerisinde, özellikle ayın ikinci yarısında veya sonlarına doğru, kamuoyuna duyurulması beklenmektedir. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ NEREDEN YAYINLANACAK?

Resmî takvim yayımlandığında, YKS ve KPSS gibi kritik sınavların tarihleri başta olmak üzere tüm detaylar, ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
