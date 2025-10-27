KPSS 2026 ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

KPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2026 yılına ait başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi ile kesinleşecektir.

Ancak, şu an itibarıyla 2026 yılına ait resmî sınav takvimi henüz açıklanmadı.