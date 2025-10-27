Ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2025 Kasım ara tatil tarihleri

Eylül ayında yeni eğitim-öğretim yılına başlayan milyonlarca öğrenci ve veli, ilk dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacakları ara tatilin tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvime göre okulların ilk ara tatil takvimi belli oldu.
İLK ARA TATİL (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ara tatil, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, bu 5 günlük ara tatili iki hafta sonuyla birleştirerek toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme süresi elde edecekler:
9-10 Kasım 2025: Hafta Sonu Tatili (Başlangıç)
10-14 Kasım 2025: Resmî Ara Tatil
15-16 Kasım 2025: Hafta Sonu Tatili (Bitiş)
Böylece, öğrenciler 9 Kasım Cumartesi gününden başlayıp 16 Kasım Pazar gününün sonuna kadar süren, toplamda 9 günlük mola ile ilk dönemin yorgunluğunu atmış olacaklar.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin tarihleri belirlenmiştir.
Yarıyıl Tatili Tarihleri:
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
Toplamda iki hafta sürecek olan bu tatil dönemi, öğrenciler için uzun bir dinlenme ve toparlanma fırsatı sunacaktır.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemindeki ara tatil, yani genellikle "Mart Ara Tatili" olarak bilinen mola döneminin tarihleri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde yer almaktadır.
İkinci Dönem Ara Tatili (Mart Ara Tatili) Tarihleri:
Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma
Bu ara tatil, hafta sonu tatilleriyle (14-15 Mart ve 21-22 Mart) birleştiğinde, öğrenciler için toplamda 9 gün sürecek bir dinlenme dönemi sağlayacaktır.