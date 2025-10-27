Ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2025 Kasım ara tatil tarihleri

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin tarihleri belirlenmiştir.

Yarıyıl Tatili Tarihleri:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Toplamda iki hafta sürecek olan bu tatil dönemi, öğrenciler için uzun bir dinlenme ve toparlanma fırsatı sunacaktır.