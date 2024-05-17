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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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1,4 milyar TL yatırımla 80 yeni mağaza açacak

Üç kıtada 800’ü aşkın mağazaya ulaşan grup, 2024 sonuna kadar 80 yeni mağaza açacak.

17 Mayıs 2024
1,4 milyar TL yatırımla 80 yeni mağaza açacak

Ayakkabı ve giyim pazarının önemli oyuncularından FLO Group, dünya pazarlarındaki büyümesine hız verdi. Üç kıtada 800’ü aşkın mağazaya ulaşan grup, 2024 sonuna kadar 80 yeni mağaza açacak. 

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Hedefimiz 2024’te ciromuzu 1,5 milyar dolara çıkarmak” diyor. 

Türkiye ayakkabı pazarının lider oyuncularından Flo Group, bünyesindeki Polaris, Kinetix, Lumberjack, Nine West, Reebok ve US. Polo gibi markalarla üç kıtada, 29 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 

Şanlıurfa’da bin 500 kişiye istihdam sağlayan ana fabrikasının ardından, Haziran 2022’de ilk yurtdışı fabrikasını Fas’ın Kazablanka şehrinde açan grup, kısa sürede ülkede pazar lideri konumuna yükselirken, dünya pazarlarında da hedef büyüttü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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