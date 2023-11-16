10 aylık dış açık 94,4 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre ocak-ekim dönemini kapsayan 2023'ün 10 ayında dış ticaret açığı 94 milyar dolara ulaştı. 2022'nin 10 ayındaki dış ticaret açığı 91 milyar dolar olmuştu.

Ekim ayı özelinde ise dış açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 6,7 milyar dolar olarak geçekleşti. Öncü verilere göre, ihracat ekim ayında yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 1,3 artışla 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 oldu. 2022 ekim ayında bu oran yüzde 72,9 seviyesindeydi. Böylelikle ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 0,3 artışla 210,1 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 1,2 artışla 304 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim itibarıyla son 12 ayda ihracat 254,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı veriye göre ithalat 367,3 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 112,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son açıklanan OVP'ye göre, ihracatın 2023'te 255 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. İthalat beklentisi ise 367 milyar dolar olarak belirlenmişti. Böylelikle 2023'te dış ticaret açığının 112 milyar dolara çıkması beklentisi programa girmişti.

ALTIN İTHALATINDA YÜZDE 75 ARTIŞ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın verdiği bilgilere göre, Ocak-Ekim 2023 döneminde enerji ithalatı 57,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir başka deyişle, aylık ortalama 5,2 milyar dolarlık enerji faturası oluştu. Bakan Bolat, böyle giderse yılın 70 milyar doların altında bir enerji ithalatı ile kapatılacağını söylüyor.

Öte yandan bu yılın sekiz ayında çok güçlü bir altın ithalatı olduğunu anlatan Bolat'ın verdiği bilgilere göre, altın ithalatı ekim ayında yıllık yüzde 36'lık gerilemeyle yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde altın ithalatına 26,5 milyar dolar döviz harcandı. Bu, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 150 milyon dolardı.

