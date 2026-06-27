15 aracı kurumdan 50 hisse önerisi

Küresel görünümde Ortadoğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri ana belirleyici olmaya ve yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ise 21 Mayıs’ta CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ‘mutlak butlan’ kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler piyasaların yakından takip ettiği başlıklardan biri konumunda bulunuyor.
Ekonomist’in 7 - 20 Haziran 2026 tarihli sayısından
“Ana hikaye gerçekliğini yitirdi”
Beklenti açısından bakıldığında; 2025’in son çeyreğinden itibaren dezenflasyon sürecine olan inancın yükselmesiyle ve faiz hadlerinin kademeli düşüşüyle BİST’in banka ile sanayi öncülüğünde canlanacağı, yakalanan pozitif momentumla da yabancı ilgisinin yükseleceği düşüncesi 2026’nın ana hikayesini oluşturuyordu. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu; “Ancak geldiğimiz noktada, önce beklentilerin üzerinde açıklanan tüketici enflasyon verileri, ardından ABD/İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, 2026 yılı için bu hikâyenin gerçekliğini yitirmesine neden oldu. Yurt içindeki siyasi gündemin de bu tablonun derinleşmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz” diye konuşuyor.
Nasıl bir strateji izlenmeli?
TCMB, son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefinde geleneksel tahmin aralığı vermek yerine yüzde 26 ile tek bir noktaya işaret etti. Piyasa katılımcıları ise yıl sonunda yüzde 29 seviyesinde bir enflasyon ve yüzde 34 seviyesinde bir politika faizi bekliyor. Colendi Menkul Araştırma Uzmanı İbrahim Şişman, faizlerin düşme eğiliminin zayıf seyredeceği 2026’da mevduatın yatırımcılar için önemli bir kalkan olmasını bekliyor.
Buna bağlı olarak özellikle yabancı yatırımcıların çıkış eğiliminin arttığı bu süreçte, daha uzun vadeli planlar için tahvillere de portföylerde yer verilebileceğini kaydeden İbrahim Şişman, hisse tarafında ise iskontosu yüksek, satış güçlüğü yaşamayan ve nakit pozisyonu güçlü olan şirketlerin tercih edilmesi gerektiği görüşünde. İbrahim Şişman’a göre; olabildiğince defansif hisselerle korumacı bir strateji izlemek, riski minimize ederken getiriyi çok daha dengeli kurmayı sağlayabilir.
Dengeli portföy yönetimi
Savaş ve siyasi gündem hem küresel piyasalarda hem de BİST üzerinde doğal bir risk unsuru oluşturuyor. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, özellikle kısa vadeli yatırımların manşet haberlerine bağımlı hareket etmesinin portföyleri oldukça dalgalı bir hale getirdiğine dikkat çekiyor. Altuğ Dayıoğlu; kısa vadede manşetlere bağlı alım-satımlar yerine, orta ve uzun vadede büyüme potansiyeli güçlü, piyasa çarpanları makul seviyelerde olan hisselerde konumlanmanın, bu süreçte daha dengeli bir portföy yönetimi sağlamaya yardımcı olabileceğini kaydediyor.
Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün ise ana trende ve değerlemelere odaklanarak bakıldığında hem BİST’in hem de endekse görece daha yüksek getiri beklenen şirketlerin halen enflasyonun ve olası net mevduat getirilerinin üzerinde potansiyel sunduğunu aktarıyor.
Bu nedenle, risk toleransı uygun yatırımcılara portföylerinde hatırı sayılır oranlarda hisse senedi taşıyabilecekleri önerisinde bulunan Serhan Yenigün; “Çeşitlendirilmiş bir hisse portföyüne ek olarak, pozitif reel faiz ortamında TL’de reel değerlenme beklemeye devam ettiğim için döviz ve altın ağırlığı düşük, TL bazlı mevduat ağırlığı ise yüksek tutulabilir” diyor.
Portföylerde son durum
Uzmanların yatırım stratejileri konusundaki önerileri böyleyken hisse senetlerine ilişkin daha detaylı bir bakış açısı sunabilmek adına 15 kurumun model portföylerinde yer verdiği hisseleri listeledik. Tabloda toplamda 50 hisse yer alırken en çok önerilen hisse, dokuz kurumla Akbank oldu. Akbank’ı; yedi kurumla Coca-Cola İçecek (CCI), MLP Sağlık ve Tüpraş takip etti. Migros ise altı kurumun listesinde yer buldu.
İki yeni şirket listede
Gedik Yatırım, Kocaer Çelik ile Türk Telekom’u mayıs ayı içinde yaptığı güncellemeyle model portföyüne dahil etti. Kocaer Çelik’te, ürün fiyatlarındaki son toparlanmanın ikinci ve üçüncü çeyrek finansallarına yansıması bekleyen Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu; şirketin ihracat ağırlıklı iş modeli dayanıklılığı artırırken mevcut vergi çerçevesi altında yukarı yönlü potansiyel sunduğu analizini yapıyor. Enerji yatırımlarının ise çelik döngüsündeki yapısal zayıflıklara karşı orta-uzun vadeli bir hedge mekanizması oluşturduğuna değinen Ali Kerim Akkoyunlu, şöyle devam ediyor:
“Satışların yüzde 90’dan fazlasının yabancı para cinsinden olması ve coğrafi bazlı ihracatın 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 80 seviyesinde gerçekleşmesi, kur riski ve TL oynaklığına karşı marj dayanıklılığı sağlayabilir. Hikâyeyi yapısal bir döngü değişimi yerine taktiksel bir güçlü fiyatlama fırsatı olarak görüyor; hisseyi kısa-orta vadeli portföy çeşitlendirmesi için uygun buluyoruz.”
Gedik Yatırım; Türk Telekom’da ise ilk çeyrek sonuçlarının operasyonel normalleşme eğiliminin sürdüğünü ve marj dayanıklılığının korunduğunu teyit ederken, özellikle mobil segmentte devam eden güçlü faturalı abone kazanımının gelir görünümünü desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Kurum, yönetimin 2026 beklentilerini koruması ve daha yüksek yatırım harcaması yoğunluğuna rağmen marj görünümünde bozulma öngörmemesini ise operasyonel görünüm açısından ‘olumlu’ değerlendiriyor.
Vakıfbank girdi, CCI çıktı
Yine mayıs ayı içinde Yapı Kredi Yatırım, model portföyünde bankacılık ağırlığını arttırmak doğrultusunda Vakıfbank’ı eklediği portföyünden CCI’yi çıkarttı. Vakıfbank’ın ikinci çeyrek itibarıyla görece güçlü kârlılık elde edeceğini öngören kurumun bankayı beğenmesinin temel etkenlerinden biri de güçlü tamponlara sahip olması. CCI’nin ise son üç çeyrekteki sağlam operasyonel gidişatını beğenmeye devam eden Yapı Kredi Yatırım, bununla birlikte olumlu görünümün artık büyük ölçüde hisse fiyatına yansıdığı görüşünde.
Altuğ Dayıoğlu / RePie Portföy Genel Müdürü
“BİST’te iyi senaryoda 16.000, kötü senaryoda 11.500-12.000 seviyeleri görülebilir”
“İyi senaryoyu düşündüğümüzde; belirsizliklerin bir nebze azaldığı ve BİST özelinde teknik olarak 13.000’lerin korunduğu bir görünümde, en kötüyü geride bıraktığımızı kabul edebiliriz. Bundan sonraki dönemde savaşın sonlanıp Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, enerji fiyatlarının sert şekilde düşmesini ve tüketici enflasyonunda pozitif sürprizleri beraberinde getirebilir. Böylece BİST’in yeniden değerlendiği ve yabancı ilgisini çekmeye başladığı bir dönemi yılın geri kalanında görebiliriz. Bu senaryoda BİST-100’ün 2026 yıl sonunda 16.000 seviyelerine ulaşması yıllık tüketici enflasyonunun üzerinde bir kâr potansiyeli sunarken, 13.000 desteğinin korunmasıyla da riskin sınırlandığı bir yapı oluşturacak. Kötü senaryoda ise savaşın sürmesi ve yurt içinde belirsizliklerin yükselmesiyle birlikte, 13.000 seviyesindeki kritik desteğin kırılacağını ve endeksin 11.500-12.000 seviyelerine kadar geri çekileceğini öngörüyoruz.”