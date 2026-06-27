Geçen yılı ikiye katladı: Buğday hasadı yüzleri güldürüyor

Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800’lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel." diye konuştu.