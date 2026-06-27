Geçen yılı ikiye katladı: Buğday hasadı yüzleri güldürüyor

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir sezonda olduklarını söyledi.
Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram." dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.