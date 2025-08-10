ARA
Burcu Tuvay
20 milyon dolar yatırım yapacak

Albaraka Portföy tarafından kurulan ve 2019 yılından bu yana toplamda 67 girişime 33 milyon dolar yatırım gerçekleştiren APY Ventures’in yönettiği fon büyüklüğü 2,3 milyar TL’yi aştı.

10 Ağustos 2025 | 18:50
20 milyon dolar yatırım yapacak

APY Ventures 2025 sonuna kadar ise 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

Girişimcilik ekosisteminde uzun vadeli ve değer yaratma odaklı bir stratejiyle ilerleyen APY Ventures, bu yılın ilk altı ayında 8 şirkete 4 milyon dolar yatırım yaparak girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağladı. Bu yılki hedeflerine bağlı olarak fintech, kurumsal yazılım ve siber güvenlik, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri ile oyun ve mobil uygulamalar gibi sektörlere odaklanan APY Ventures, aralarında TREASY, Saykal, Tark Games, Circle Games, Minted Connect, Jobtogo; devam yatırımlarından Milvus Robotics ve Fimple’ın da bulunduğu 8 girişime yatırım yaptı.

APY Ventures’in Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF, Start-up GSYF, OSTİM GSYF, T3 GSYF, İvedik GSYF ve Yeni Nesil Teknoloji GYSF ile yönettiği fonların toplam büyüklüğü 2,3 milyar TL, yani yaklaşık 62 milyon doları aşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

