Ekonomi güven endeksi kasım ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında 98,2 iken, kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini aldı.
Ayrıca, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerine ulaştı.