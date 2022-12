20 yıldır bilim kadınlarını ödüllendiriyor

Günümüzde dünya çok hızlı bir şekilde ve pek çok yönüyle değişiyor. İnsanlık, tahmin edilemeyecek ani gelişmelerle yüzleşmek durumunda kalırken, global olarak tüm dünya sosyo-ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamda zorlu sınavlardan geçiyor.Bu olağanüstü koşullarda artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki bilim insanlarına ve bilimsel araştırmalara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu noktada da bilimi destekleyen şirketlerin sayısı her geçen yıl artıyor.O şirketlerden biri olan L'Oreal Grup da "Bilim Kadınları İçin" programı ile tüm dünyada, bilimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalık yaratmaya ve bilim alanında çalışan kadınların güçlendirilmesi adına somut adımlar atıyor.L'Oréal Türkiye 'Bilim Kadınları İçin' programını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle tam 20 yıldır gerçekleştiriyor.Bu yıl, kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vadeden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli 4 bilim kadını ödüle layık görüldü ve her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 120 bin TL destek almaya hak kazandı.Ödül alan bilim kadınlarına bakıldığında; Dr. Burcu Bakır Güngör, dünyadaki en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserin daha hızlı teşhis edilmesi ve kişiye özel tedavi geliştirilmesi için çalışıyor.Dr. Buse Cevatemre prostat kanserinde kemoterapiye karşı gelişen direnci kırmak için çalışırken, Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala çok daha yüksek enerjiye sahip ve daha uzun süre çalışabilen lityum-sülfür bataryalar geliştiriyor.Geleneksel bataryalara kıyasla çok daha yüksek kapasiteli olan lityum-sülfür bataryalar, karbon emisyonlarını ve benzine olan bağımlılığı azaltacak.Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları ise projesiyle dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 75'ine sahip olan Türkiye'nin, ileri teknoloji bor ürünlerinin kullanım potansiyelini ortaya çıkartıyor. Projeyle ülkemizin kendi kaynakları çok daha verimli ve kazançlı hale gelecek.Bilimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdikleri 'Bilim Kadınları İçin' programı ile 116 bilim kadınına ulaştıklarını belirten L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "L'Oréal Türkiye olarak tüm dünyada programı en fazla destekleyen beşinci ülkeyiz.Geride bıraktığımız 20 yılda, dört yıl art arda olmak üzere, toplam beş Türk bilim kadınımız, programın global ayağında 'Uluslararası Yükselen Yetenek' seçilerek uluslararası platformda Türkiye'nin adını duyurdu" diyor.