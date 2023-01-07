2023’te sektör mevcudu korumaya odaklanacak

2022 yılını korumacılık önlemleri ile mücadele ve artan enerji maliyetlerinin baskısıyla geçiren demir-çelik sektörü, 2022'yi ihracatta miktar bazında yüzde 15 düşüşle kapatacak. Sektör temsilcileri, 2023'te mevcut kazanımları korumaya odaklanacaklarını belirtiyorlar.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Türkiye çelik sanayisi 2022 yılında korumacılık önlemleri ile mücadele etmeye devam ederken, ihracat performansını etkileyen diğer sorunlarla da baş etmeye çalıştı.

Sektör, önemli rakiplerinden Rusya ve Ukrayna'nın savaş sebebi ile çekildiği pazarlarda oluşan boşluğu gidermeye yönelik çalışmalarını 2022 yılında sürdürürken, enflasyondaki artıştan ise olumsuz yönde etkilendi.

Avrupa'daki çelik talebinin daralması üretim kısıntısına ve kapasite kapatmaya yol açarken sektör temsilcileri, enerji krizi ve talepte yavaşlamanın devam ettiği sürece 2023 yılında büyümeden çok, mevcudu korumaya odaklanacaklarını belirtiyorlar.

İHRACATTA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin (TÇÜD) son açıkladığı 2022 yılı ekim ayına ilişkin çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın 10 ayında yüzde 10,1 düşüşle 30,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üründeki ihracat miktarda yüzde 18 azalışla 13,6 milyon ton, değerde yüzde 6,5 düşüşle 12,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu gelişmelere bağlı olarak 2022 yılını miktarda yüzde 15 düşüşle 20,3 milyon tonluk, değerde ise yüzde 1,5 düşüşle 21,9 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüklerini ifade ediyor.

2023 yılında AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına ağırlık vereceklerini anlatan Aslan, "MATİL A.Ş. bünyesinde hidrojenin taşınması ve depolanması sistemlerinde kullanılan çelik vb. malzemelerin hidrojen atmosferinde kalitesi, ömrü, performansı gibi özelliklerini belirlemeye yönelik (12 adet nitelikli testi içeren) bir merkez kuracağız" diye konuşuyor.

FİNANSMAN DESTEĞİ BEKLENTİSİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da tüm zorluklara rağmen sektörün ihracatta ocak-kasım döneminde yüzde 19,4 artışla 13,2 milyar dolara ulaştığını söylüyor.

Bu doğrultuda yılı yaklaşık olarak 15 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Tecdelioğlu, 2023'te tanınacak finansman destekleriyle maliyet artışlarının neden olduğu durumun tersine dönebileceğini söylüyor.

ADNAN ASLAN / ÇİB BAŞKANI “ENERJİ MALİYETLERİ ÖNEMLİ GÜNDEM OLACAK”

“Küresel resesyon endişesi dünya çelik sektörünü negatif yönde etkiliyor. Talepte yavaşlama 2023 yılında da bu şekilde devam ederse, büyümeden çok yine mevcudu koruma hususunda birtakım çalışmalar yapmamızı gerektirecek. 2023 yılında da korumacılık önlemleri ile birlikte enerji maliyetlerindeki artışların sektörümüzün en önemli gündem maddeleri olacağını söyleyebiliriz. Zira çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerjide maliyet artışları sektörümüzde ciddi olarak olumsuzluğa yol açıyor.