'2023 turizmde zirve yılı olacak, kalifiye eleman yetiştirmeliyiz'

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye 51,5 milyn ziyaretçi gelirken 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi. İstanbul’a ise, 15 milyon turist geldi. Yapılan tanıtım çalışmaları ve online satış platformlarının daha aktif kullanılmaya başlamasıyla turizmde pazar çeşitliliği de arttı. 2023 yılının turizm tarihinin en zirve yılı olması beklenirken sektörün en önemle sorunlarından biri de kalifiye eleman bulunamayışı. Bu durum sadece ülkemizin değil dünya turizminin de ortak sorunu. Çünkü pandemi döneminde nitelikli elemanlarını başka sektörlere kaptıran turizm, yaşadığı bu kan kaybını hala telafi edebilmiş değil.

Akgün İstanbul Hotel Genel Müdürü Erhan Çakay, 2023’ün her şey yolunda giderse 2022’den daha iyi bir yıl olacağını söylüyor.

Gelen talepler. ABD’lilerin, Avrupalıların aylar öncesinden otellerde yer kapatması. Charter firmalarının artmış olması İstanbul turizmi için güzel haberler.

HİZMET KALİTESİ KORUNMAZSA TURİSTLERİ BAŞKA DESTİNASYONLARA KAPTIRIRIZ

Otellerin oda sayılarına göre ve doluluklarına personel istihdamına gitmelerinin İstanbul’daki hizmet kalitesini korumak bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çakay, “Turizm sektöründe hizmet bakımından herhangi bir sorun yaşanırsa şu anda ülkemize ilgi gösteren turistleri başka destinasyonlara kaçırma riski doğar” uyarısında bulunuyor.

Pandemi döneminde personelini başka sektörlere kaptıran turizmde ön bürodan kat görevlisine, servis hizmetlerine kadar her alanda personel sıkıntısı yaşadığını vurguluyor.

DAHA İYİ BİR TURİZM İÇİN NİTELİKLİ ELEMAN SORUNU ACİLEN ÇÖZÜLMELİ

Çakay, “Turizm sektörü personel konusunda pandemide ciddi yaralar aldı. Şu anda sektörümüzde kalifiye eleman bulmak neredeyse imkansız. Turizm sektörü en küçük krizden etkilendiğinden dolayı eleman çıkarmak zorunda kalması nedeniyle çalışanlarca tercih edilen bir sektör değil. Personel bulamayan oteller de farklı sektörlerden niteliksiz elemanları sektörümüze dahil etmek zorunda kalıyoruz. Bu da sektörümüz için ciddi bir risk. Sektörümüzün nitelikli eleman sorunu bir an evvel çözülmeli” uyarısında bulunuyor.

STAJ SÜRESİ KISALDI, GENÇLER SEKTÖRÜ TERCİH ETMİYOR!

Turizm sektörüne yönelik kalifiye iş gücü yetiştiren üniversiteler bulunmasına karşın yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle bu üniversitelerde okuyan öğrenciler de başka sektörlere kaptırılıyor.

Çakay, üniversitelerin turizm meslek yüksek okullarında eskiden 6 ay olan staj sürelerinin bir aya inmesinin gençlerin turizm sektörünü tercih etmesinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguluyor.

HİZMET KALİTESİ ÇALIŞANIN NİTELİĞİNE BAĞLI

Türkiye’nin döviz kapısı olan turizm sektöründe nitelikli eleman bulmanın zorluğunun bir takım riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şu uyarılarda bulunuyor:

“Bugün bir berber için bile kalfalık belgesi istenirken ülkenin önemli sektörlerinden biri olan turizmde hiç bir niteliği olmayan, dil bilmeyen kişiler istihdam edilmek zorunda kalınıyor. Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın her yerinden turist alan ülkemizin turizm gelirlerinin daha da artmasını istiyorsak hizmet kalitemizi korumak adına istihdam sorununu çözecek önlemler alınmalı.”

Çakay, bir otelin çalışanlarının en az yüzde 25’inin turizm eğitimli elemanlardan oluşması gerektiğine dikkat çekerken günümüzde bu oranın yüzde 5’i bile geçmediğini vurguluyor.

