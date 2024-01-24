“2024’ün ana gündemi enflasyon olmalı”

Türkiye, faiz indirimi politikasıyla son iki yılda dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden biri haline geldi. Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ekonominin başına Mehmet Şimşek’i, Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ı getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artırımına da yeşil ışık yaktı.

Haziran ayından bu yana yedi kez faiz artıran Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 42,5’e çıkardı. 2024 yılında ise gözler, TCMB’nin ‘enflasyonla mücadele’sinde geri adım atıp atmayacağında olacak.

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki birkaç yılda nasıl bir seyir izleyeceğini, ekonomide hangi adımların atılması gerektiğini Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ile konuştuk.

Prof. Yılmaz, faiz artırımları sonrasında ekonomide ana gündemin enflasyonla mücadele olması gerektiğini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.